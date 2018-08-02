«إنتر» يسعى لضم مودريتش

المصدر: روما - أ.ف.ب

أجرى مسؤولو نادي إنتر الإيطالي اتصالات بممثلي الكرواتي، لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، أملاً في ضمه إلى صفوف الفريق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

وبعد إسهامه الفاعل في لقب ثالث على التوالي لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، كان مودريتش (32 عاماً) أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، إذ قاد بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، حيث خسر منتخبه أمام نظيره الفرنسي 2-4.

وأشارت شبكة «سكاي» الإيطالية إلى أن مسؤولي «إنتر» يسعون إلى ضم مودريتش رغم «صعوبة» الصفقة، بينما أشارت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» إلى أن الفريق اللومباردي يضع مودريتش، الذي يمضي عطلته راهنا في إيطاليا، على رادار انتقالاته.

ورغم سعي «إنتر» لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في ست سنوات، والتعاقد مع النجم البلجيكي راديا ناينغولان، إلا أن ريال قد يعترض هذه الصفقة بعد رحيل نجمه الأول البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى الدوري الإيطالي أيضاً، حيث سيحمل ألوان يوفنتوس البطل.

وفي حال قدوم مودريتش إلى «إنتر»، سيتمركز مع نجوم المنتخب الكرواتي في «نيراتسوري»، في ظل وجود ايفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش، وشيمي فرساليكو المنضم أخيراً على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.