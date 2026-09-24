3 ملايين يورو مخبأة في جدار منزل زعيم مافيا إيطالية

عثرت الشرطة الإيطالية على أكثر من ثلاثة ملايين يورو نقداً مخبأة في جدران منزل أحد كبار تجار المخدرات المشتبه بهم في نابولي، وذلك بناء على معلومات استخبارية، وفق ما صرح به مسؤول رفيع المستوى من مكتب المدعي العام لمكافحة المافيا، أمس الأربعاء.

وجاءت عملية الضبط في إطار تحقيق بدأ عام 2023، وأسفر عن اعتقال 34 شخصاً، الاثنين، بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية مسلحة واستخدام أساليب المافيا في تهريب المخدرات.

وقال المدعي العام في نابولي، نيكولا غراتيري: «كنا نعلم جميعاً بوجود المال، لكننا لم نكن نعرف مكانه بالتحديد، لذا فتشنا المنزل تفتيشاً دقيقاً. وكان كثير من رزم النقود مخبأة في الجدران، وفي خزائن مدمجة في الأثاث».

وأضاف: «كانت أخرى مخبأة تحت ألواح الأرضية وحوض الاستحمام. كما عثرنا على بنادق كلاشينكوف وأسلحة عسكرية وساعات نادرة».

وأبلغ المخبر الشرطة بأن المال كان بحوزة زوجة تاجر المخدرات، وأن أطفالها القاصرين كانوا ضمن فريق مكلف بمراقبته على مدار الساعة، وفق موقع «أنتيبرايم 24» الإخباري المحلي.

وتُعدّ مافيا الكامورا التي تتخذ من منطقة نابولي مقراً رئيساً لها، إحدى أبرز ثلاث جماعات إجرامية منظمة في إيطاليا، إلى جانب الكوزا نوسترا في صقلية وندرانغيتا التي تتخذ من كالابريا مقراً لها.