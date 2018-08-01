نادي العين لا يمانع في انتقال «عموري» إلى الهلال السعودي

المصدر: معاذ كمبال – العين

قال رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، إنهم وصلوا إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات لتجديد عقد قائد الفريق عمر عبدالرحمن، مشيراً إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمامه، بما فيها الانتقال إلى فريق الهلال السعودي، أو أي نادٍ آخر، بشرط أن يكون العرض مرضياً لجميع الأطراف، وعلى سبيل الإعارة.

وقال في حديثه لقناة أبوظبي الرياضية قبل مباراة وفاق سطيف الجزائري، أمس: «هناك خلاف على بعض النقاط، لكن في المجمل فإن اتفاق عمر مع نادي العين حول التجديد موجود، وعمر عبدالرحمن يمكنه الانتقال إلى فريق الهلال السعودي أو غيره، بشرط أن يرضي الاتفاق عمر ونادي العين في الوقت نفسه، ونحن على وفاق في هذا الجانب».

وتابع: «عموري ليس لاعباً فقط، وإنما عنصر أساسي في الفريق، وهو في المقابل يحق له النظر للعروض الأخرى، نظراً لدخوله فترة الستة أشهر الأخيرة مع عقده في ديسمبر الماضي، ولكن مع ذلك لم نسمع أنه وقع لنادٍ آخر، وهذا يؤكد أن نادي العين هو أولوية له، وبالنسبة لنا عموري استثمار، ويمكن أن ينتقل على سبيل الإعارة».

وحول رفض نادي العين انضمام لاعبيه الدوليين لقائمة المنتخب الذي يقيم معسكراً تحضيراً في النمسا، استعداداً لنهائيات كأس آسيا، قال الهاجري: «بعثنا رسالة لاتحاد الكرة، وتم خلالها شرح كل ظروف الفريق، وأن الهدف الأساسي من المشاركة هو تمثيل كرة الإمارات، ويجب تكامل عناصر الفريق من أجل مشاركة ناجحة تليق بسمعة كرة القدم الإماراتية ونادي العين».

وتابع: «نادي العين لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين في المنتخب، وهو تحدٍ كبير بكل تأكيد، وعموماً نتمنى ألا تصل الأمور إلى طريق مسدود، ونحن في الوقت الحالي نبحث عن حل يرضي كل الأطراف، ونريد إعداد المنتخب بصورة قوية تنعكس في مشاركته في النهائيات الآسيوية، وخروجه بصورة تليق بسمعة الكرة الإماراتية، وكذلك لا نرغب في خروج فريق العين بصورة غير صورته المعروفة عنه».

• غانم الهاجري أكد تواصل نادي العين مع اتحاد الكرة في قضية مشاركة الدوليين مع الفريق بالبطولة العربية.