الشارقة يدشن معسكر هولندا بلقاء «ليونيداس»

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

يدشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، مساء اليوم، أولى التجارب الودية بهولندا، والثانية في محطات الإعداد الخارجي، إذ يلتقي فريق نادي «ليونيداس» المنافس بدوري الدرجة الثالثة في هولندا.

وكان الملك قد أسدل الستار، صباح أمس، عن أولى محطات المعسكر الخارجي التي استهلها منذ 18 يوليو الماضي في مدينة دورسلدورف الألمانية، وشهدت خوضه أولى التجارب الودية الأربعة التي جمعته الأربعاء الماضي مع فريق الكويت الكويتي في مباراة حسمها الملك 3-1، قبل أن يستكمل اليوم في هولندا ثانية التجارب الودية بلقاء ليونيداس، الذي سيتبع مساء بلقاء التعاون السعودي، الأحد المقبل، ويسدل الستار عن التجارب الودية في التاسع من الشهر الجاري بلقاء إيندهوفن الهولندي.

وشهد جدول تدريبات الفريق في ألمانيا خوض اللاعبين تدريبات صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب عبدالعزيز العنبري، وشهدت التدريبات انضمام لاعب الملك عمر جمعة ربيع إلى الفريق عقب إنهائه دورة الخدمة الوطنية، قبل أن تشهد بعثة الفريق أمس مغادرة كل من سيف راشد والحسن صالح إلى النمسا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

من جانب آخر، وصل إلى العاصمة الصربية، أول من أمس، عضو مجلس إدارة النادي، المشرف على المراحل السنية رضا عباس، للالتحاق ببعثة فرق المراحل السنية في معسكرها الخارجي.