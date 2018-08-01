منتخب الدراجات يواصل تحضيراته لـ «الآسياد» في معسكر ألمانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل المنتخب الوطني للدراجات استعداده الخارجي في معسكر دوسلدورف بألمانيا، الذي يستمر حتى موعد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا، منتصف شهر أغسطس الجاري، ويشارك المنتخب خلال وجوده في ألمانيا بعدد من السباقات في الطريق والمضمار، وكان منها المشاركة في طواف بألمانيا بوجود 110 دراجين محترفين من مختلف الجنسيات، ونجح قائد المنتخب الوطني، يوسف ميرزا، في الحصول على المركز الـ12 بالسباق.

وبدأ المنتخب الوطني معسكره الخارجي في اليابان بالمشاركة في طواف اليابان، ثم اتجه إلى ألمانيا، ويستمر حتى موعد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بقيادة المدرب المواطن، بدر ميرزا، ووجود الإداري معاذ داود، وينتظم في معسكر الإعداد يوسف ميرزا وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري، ومحمد المروي وسيف معيوف وماجد البلوشي وجابر حسين المنصوري، وينتهي المعسكر يوم 15 أغسطس الجاري.

من جانبه، أبدى مدرب المنتخب الوطني، بدر ميرزا، رضاه التام عن فترة الإعداد التي خاضها المنتخب، وبدأت بمعسكر داخلي قبل السفر إلى اليابان، والمشاركة في واحدة من أقوى البطولات الآسيوية، ثم التوجه إلى ألمانيا وتكملة فترة الإعداد من خلال برنامج تدريبي مكثف، وتوجه ميرزا بالشكر إلى اللاعبين على ما يقدموه من مجهود في التدريبات التي تستمر لأكثر من ثماني ساعات يومياً، من أجل الاستعداد الجيد للبطولات المقبلة. كما توجه ميرزا بالشكر لاتحاد الدراجات لحرصه الدائم على توفير الإعداد الجيد للمنتخب والتواصل الدائم مع البعثة.