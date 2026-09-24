منتخب الإمارات للترويض يجتاز الفحص البيطري لمنافسات "آسياد اليابان"

أنهى منتخب الإمارات للترويض استعداداته لافتتاح مشاركته الخميس، بفئتي الفرق والفردي في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيتشي-ناغويا 2026"، باجتياز الخيول الأربعة اليوم الفحص البيطري بنجاح، كما أكملت جلسة التعرّف على ساحة المنافسات في في طوكيو.

وتضم قائمة منتخب الإمارات علي خلفان الجهوري، مع "لوتس-إس" ومحمد جاسم السركال، بصحبة "زن ليكودتي" وبيانكا شوتز على صهوة "لو غراند آيدن إتش بي"، وناتالي لانكستر مع "تسلا دي إكس بي".

ووصلت الخيول إلى اليابان بعد خضوعها لحجر صحي لمدة 10 أيام في مدينة آخن بألمانيا، وأمضت الأيام التالية في التأقلم مع محيطها الجديد، وأتاحت جلسة التعرّف على ساحة المنافسات اليوم للفرسان فرصة تدريب خيولهم في ساحة المنافسات الرئيسية استعدادًا للاختبارات الافتتاحية.

وسيكون منتخب الإمارات من بين 9 دول تتنافس في منافسات الفرق، مع توقع مشاركة 45 ثنائيا من الفرسان والخيول في منافسات الفرق والفردي، إذ وضعته القرعة الرسمية خامس منتخب في ترتيب الانطلاق في منافسات الفرق.

وسيتم تحديد ترتيب الفرق بناءً على مجموع نتائج أفضل ثلاثة ثنائيات حاصلة على أعلى النقاط من كل دولة، على أن تُمنح ميداليات الفرق في ختام منافسات اليوم.

وستتواصل المنافسات السبت بإقامة التصفيات الفردية الثانية، وسيتأهل أفضل 15 ثنائياً إلى النهائي الفردي يوم الأحد، حيث يعود منتخب الإمارات للمشاركة في منافسات الدريساج بدورة الألعاب الآسيوية بعد ظهوره التاريخي الأول في هانغتشو عام 2023، حيث أنهى المنتخب المنافسات في المركز السادس.