وليد عبيد: مصفوت يخطط لـ 5 وديات قوية في مصر

المصدر: محمد فاضل ـــ عجمان

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصفوت، أمس، إلى مصر لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، ويعد معسكر مصر المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الذي انطلق مطلع الشهر الجاري، بقيادة المدرب وليد عبيد ومساعده محمد عبدالله التيمومي، ويضم الفريق عدداً من اللاعبين الشباب الموهوبين، إضافة إلى لاعبي الخبرة.

من جانبه، قال المدرب وليد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع لمعسكر تدريبي مثمر فنياً وإدارياً، ونثمن الدعم البارز لمجلس إدارة النادي الذي وفر لنا إقامة المعسكر، فضلاً عن الدعم في جميع الجوانب الأخرى، ونخطط لخوض خمس مباريات ودية مع فرق مصرية قوية، للاستفادة منها فنياً بحيث تتطابق مع الأفكار الاستراتيجية لأسلوب لعب الفريق في الموسم المقبل». وبخصوص التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، قال إنه تم التعاقد مع لاعب خورفكان السابق التونسي علي بن حمودة، والمفاوضات جارية بخصوص الأجنبي الثاني، الذي سيتم حسمه خلال الأيام القريبة المقبلة.