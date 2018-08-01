دبا الحصن يفاضل بين برازيلي وإفريقي

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

أكد الأمين العام لنادي دبا الحصن، جمعة الحمودي، أن اللجنة الفنية اقتربت من حسم ملف الأجنبي الثاني للانضمام للفريق الأول، الذي سيخوض غمار الموسم المقبل لدوري الهواة، وأنها تدرس ملف لاعبين أجنبيين، أحدهما إفريقي والآخر برازيلي لاختيار احدهما للانضمام للفريق خلال المعسكر التدريبي الحالي المقام في مدينة باد غونغ في مقاطعة بفاريا في ألمانيا. وقال الحمودي، لـ«الإمارات اليوم»: «حرصنا على توخي الدقة في الاختيارات، وتحديداً في جانب المحترفين الأجانب من أجل دعم الفريق بكفاءات فنية قادرة على صنع الفارق، خصوصاً أن الموسم القادم لبطولة الدوري سيشهد وجود منافسين أقوياء استعدوا بشكل جيد، وسيتم حسم هوية الاجنبي الثاني خلال الايام القليلة المقبلة».

وكان الفريق الأول قد دشن المعسكر الخارجي ببعثة تتألف من 25 لاعباً، بقيادة المدرب المواطن بدر طبيب الشحي، وتابع جمعة الحمودي: «الفريق سيخوض أربع مباريات ودية، ثلاث منها أمام فرق أوروبية، والرابعة أمام دبا الفجيرة».