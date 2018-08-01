شباب الأهلي يخسر تجربته الثانية أمام نيوكاسل الأسترالي

المصدر: أحمد طارق - دبي

خسر شباب الأهلي أمام نيوكاسل الأسترالي بهدفين مقابل هدف في التجربة الودية الثانية للفريق بمعسكره الخارجي في إسبانيا، بعدما تقدم شباب الأهلي بهدف عن طريق عادل وجدان، قبل أن يحرز الفريق الأسترالي هدف التعادل في الشوط الأول، وأضاف هدف الفوز في الشوط الثاني.

وكان شباب الأهلي قد خاض تجربة ودية أمام إيخيدو الإسباني انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في المقابل جاءت المباراة أمام نيوكاسل الأسترالي مفيدة جداً، خصوصاً بعدما تعامل معها المدرب التشيلي لويس سييرا كأنها مباراة رسمية، رغم مشاركة معظم لاعبي الصف الثاني، بإشراك حسن حمزة وعبدالعزيز الكعبي وأحمد موسى ويوسف السيد ومحمد إسماعيل ومحمد جابر ولوفانور ومحمد جمعة وسعيد أحمد وعادل وجدان ومحمد جمعة.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول وكان الطرف الأفضل، وأهدر فرصتين، قبل أن يتمكن عادل وجدان من إحراز الهدف الأول (18)، بينما أحرز نيوكاسل هدف التعادل (41)، وفي الشوط الثاني أجرى سييرا ثلاثة تبديلات فقط بمشاركة ماجد ناصر وأحمد خليل وجيمي أيوفي.

• تعامل المدرب التشيلي لويس سييرا مع المباراة كأنها مواجهة رسمية، رغم مشاركة معظم لاعبي الصف الثاني.