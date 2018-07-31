12 % زيادة في الجوائز المالية لكرنفال كأس دبي العالمي للخيول

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن نادي دبي لسباقات الخيل عن زيادة في الجوائز المالية لكرنفال كأس دبي العالمي بنسبة تصل إلى 12% مقارنة بنسخة العام الماضي، لتبلغ في مجموعها 12.67 مليون دولار، مانحة بذلك النسخة الـ 15 من الكرنفال التي تنطلق بأولى سباقاتها العشر مطلع العام المقبل سمة الأغلى تاريخياً.

وتدشن أمسيات النسخة الـ 15 من كرنفال كأس دبي العالمي في الثالث من يناير وتمتد السباقات حتى 28 فبراير، على أن يقام الحفل العاشر والختامي للكرنفال (سوبر ساترداي) يوم السبت الموافق التاسع من مارس 2019.

وجاءت الزيادة في الجوائز المالية للجولات الثلاثة من بطولة "تحدي آل مكتوم" التي توفر مساراً محلياً ثرياً باتجاه "كأس دبي العالمي" الشوط الأغلى على صعيد سباقات الخيل العالمي في 31 مارس 2019 الذي تمت زيادة جوائزه المالية إلى 12 مليون دولار.

وارتفعت الجائزة المالية للجولة الأولى من بطولة "تحدي آل مكتوم" التي ستجري يوم 10 يناير 2019 على مضمار ميدان الرملي لمسافة 1600 متر وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2" إلى 350 ألف دولار أميركي، أي بزيادة بلغت 100 ألف دولار مقارنة بنسخة العام الماضي.

وبالصورة ذاتها تمت زيادة جائزة الجولة الثانية من البطولة ذاتها المقرر إقامتها في السابع من فبراير المقبل والمخصصة للخيول المهجنة الاصيلة "جروب 2" لمسافة 1800 متر بنحو 200 ألف دولار، لتصبح الجائزة الجديدة 450 ألف دولار، فيما حصلت الجولة الثالثة من هذه البطولة المخصصة للخيول المهجنة الاصيلة "جروب 1" لمسافة 2000 المقرر إقامتها ضمن أشواط أمسية "سوبر ساترداي" على زيادة بلغت 200 ألف دولار، لترتفع جائزة هذه الجولة إلى 600 ألف دولار، مع العلم أن ثمانية من أخر 19 فائزاً بلقب الشوط الأغلى في سباقات الخيل "كأس دبي العالمي" قد نافسوا في هذه السلسلة، من بينهم أربعة من أخر سبعة فائزين بالكأس.

كما تمت زيادة الجوائز المالية للسباقات المتبقية في أمسية "سوبر ساترداي" التي تعد بمثابة تجارب تحضيرية ختامية للسباقات المناظرة لها في أمسية كأس دبي العالمي، وشملت تلك الزيادات سباق جبل حتا (جروب 1، لمسافة 1800 متر، على المضمار العشبي) الذي ارتفعت جائزته المالية بمقدار 100 ألف دولار لتصبح 400 ألف دولار، وهو السباق التحضيري لسباق "دبي تيرف" في أمسية كأس دبي العالمي الذي ترعاه "موانئ دبي العالمية" والمخصص للخيول المهجنة الاصيلة "جروب 1" والبالغ جوائزه المالية 6 ملايين دولار.

كما حصل سباقان في يوم سوبر ساترداي على زيادة في الجائزة المالية قدرها 50 ألف دولار؛ وهما سباق دبي سيتي أوف جولد (جروب 2 لمسافة 2410 متر على المسار العشبي) الذي ارتفعت جائزته المالية إلى 300 ألف دولار، ويمثل تجربة لسباق دبي شيما كلاسيك (جروب 1) في أمسية "كأس دبي العالمي"، وسباق البستكية المخصص لخيول فئة ليستد لمسافة 1900 متر الذي ارتفعت جائزته المالية ايضاً إلى 300 ألف دولار ويمثل سباق تحضيري للدربي الأغنى على العالم "دربي الإمارات" في أمسية 31 مارس البالغ جائزته المالية 2.5 مليون دولار وتراعاه مجموعة سعيد ومحمد النابودة والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2".

واصلت جوائز أشواط أمسية "سوبر ساترداي" ارتفاعها، مع ثلاثة أشواط ارتفعت جوائزها المالية إلى 350 ألف دولار، بدءاً من سباق مهب الشمال المخصص لخيول "جروب 3" لمسافة 1200 متر ويعد تجربة اختبارية لسباق السرعة الرملي الأغلى عالمياً "دبي جولدن شاهين" بجائزته البالغة 2.5 مليون دولار وترعاه جلف نيوز والمخصص لخيول (جروب 1)، وصولاً لسباق برج نهار المخصص لخيول "جروب 3" لمسافة 1600 متر التحضيري لثاني أغلى سباق رملي على مسافة الميل في العالم "غودلفين مايل" بجائزته البالغة 1.5 مليون دولار برعاية مدينة "محمد بن راشد آل مكتوم – ديستريكت وان" والمخصص لخيول (جروب 1)، وانتهاءً بالسباق الذي تم ترفيعه مؤخراً "ند الشبا تيرف سبرينت" المخصص لخيول "جروب 3" لمسافة 1200 متر عشبي الذي سيكون التجربة التحضيرية الأمثل لسباق "القوز للسرعة" في أمسية 31 مارس البالغ جوائزه المالية 2 مليون دولار وترعاه "عزيزي للتطوير" والمخصص لخيول "جروب 1".

كما حصلت ثماني سباقات رئيسة أخرى على جوائز مالية إضافية للعام 2019 من بينها سباق ند الشبا تروفي (جروب 3، 2810 أمتار، عشب، 28 فبراير) والذي سترتفع جائزته المالية بمبلغ 100 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، وهو سباق مخصص لخيول التحمل التي تتطلع للمنافسة على لقب سباق كأس دبي الذهبي بجائزته البالغة 1.5 مليون دولار برعاية الطاير للسيارات (جروب 2، 3200 متر، عشب) بعد 30 يوماً. هذا وارتفعت الجائزة المالية لسباق ميدان سبرينت (جروب 2، 1000 متر عشب، 14 فبراير) بمبلغ 75 ألف دولار إلى 250 ألف دولار، ما يعزز من قوة برنامج سباقات المضمار العشبية.

سباقات المهرات والأفراس لها نصيب من هذه الزيادات في الجوائز المالية لسباقات الكرنفال، حيث ارتفعت جائزة سباق كيب فيردي (جروب 2، 1600 متر عشب، 17 يناير) وبلانشين (جروب 2، 1800 متر عشب، 14 فبراير)، بحيث تبلغ جائزة كل منها الآن 250 ألف دولار.

الطريق إلى سباق دبي تيرف كما أسلفنا حصل على زيادة في الجوائز المالية شملت كلاً من سباق سنسبيل ستيكس (جروب 3، 1800 متر عشب، 3 يناير) والذي ارتفعت جائزته بمقدار 25 ألف دولار لتصل إلى 200 ألف دولار، وسباق الراشدية (جروب 2، 1800 متر عشب، 24 يناير) الذي حصل على زيادة في الجائزة مقدارها 50 ألف دولار لتبلغ 250 ألف دولار، ويعزز سباق سنسبيل من قوة حفل السباق الافتتاحي للكرنفال في 3 يناير والذي يضم أيضاً دباوي ستيكس (جروب 3، 1200 متر) لخيول السرعة على الرمل والذي ارتفعت جائزته المالية بمبلغ 25 ألف دولار لتصل إلى 200 ألف دولار.

وقد تم توسيع برنامج سباقات خيول الثلاث سنوات لكي يسمح لها بالمشاركة في الأرضية العشبية والرملية وسباقات السرعة والسباقات المؤدية لدربي الإمارات. وحصل سباق ميدان كلاسيك (ليستد، 1600 متر، عشب، 28 فبراير) على زيادة في الجائزة المالية بمبلغ 25 ألف دولار ليصبح مجموع جائزته المالية 175 ألف دولار، وهذا السباق يدعمه سباق ميدان كلاسيك التحضيري (1400 متر، عشب، 31 يناير) البالغة جائزته المالية 100 ألف دولار، بالإضافة إلى سباقين جديدين هما سباق دبي تروفي بجائزة تبلغ 100 ألف دولار (1400 متر، عشب، 10 يناير) وسباق ميدان تروفي بجائزة تبلغ 100 ألف دولار (1900 متر، عشب، 14 فبراير) والمخصص لخيول الثلاث سنوات والتي تفضل مسافة أطول.

أما في الأرضية الرملية، ستحصل الخيول ذات القدرات التحملية على فرصة للمشاركة في سباق البستكية التحضيري الجديد (1900م، 24 يناير) بجائزة تبلغ 100 ألف دولار، أما الخيول الراغبة في المشاركة في كلا سباقي 2000 غينيس الإمارات (جروب 3، 1600 متر، 7 فبراير) بجائزة تبلغ 250 ألف دولار، وسباق البستكية بنفس الجائزة، سوف تحصل على راحة لمدة أسبوع إضافي بين السباقين.

وقد تمت زيادة مسافة سباق 2000 غينيس الإمارات التحضيري (1600 متر، 10 يناير) بجائزة تبلغ 100 ألف دولار)، في حين أن مهرات الثلاث سنوات، سوف يحصلن مرة أخرى على فرصة المشاركة في سلسلة من ثلاثة سباقات سلسلة تنتهي بسباق أوكس الإمارات (جروب 3، 1900 متر، 21 فبراير) بجائزة تبلغ 250 ألف دولار.

ستحصل سباقات الهانديكاب في كرنفال كأس دبي العالمي على زيادات في الجوائز المالية تتراوح من 10 آلاف إلى 15 ألف دولار، مع الحفاظ على الحد الأدنى للجوائز المالية في الكرنفال وقدره 135 ألف دولار، وترتفع إلى ان تصل 175 ألف دولار.

وفي سياق متصل، أعلن نادي دبي لسباقات الخيل عن زيادة في الجوائز المالية لسباقات الموسم المحلي لمضمار ميدان 2018-2019، بنسبة بلغت 9%،

وتأتي هذه الدفعة غداة الإعلان عن زيادات في الجوائز المالية لسباقات يوم كأس دبي العالمي وسباقات كرنفال كأس دبي العالمي، ما يضفي قدراً من الإثارة والحيوية للموسم المقبل للسباقات في دبي.

هذا و قد تم رفع الجائزة المالية بمبلغ 15 ألف درهم لكل سباق، حيث أصبحت جوائز سباقات الخيول المبتدئة الآن 165 ألف درهم (حوالي 45 ألف دولار)، وتصل جوائز سباقات كونديشنز 240 ألف درهم (حوالي 65 ألف دولار)، وإجمالاً سيبلغ معدل مجموع جوائز 12 حفلاً لـ (السباقات في ميدان) 1,285,000 درهم (350 ألف دولار) للحفل، وسيكون كل حفل مكوناً من سبعة سباقات، مع العلم أن الموسم المحلي لسباقات ميدان سينطلق في الأول من نوفمبر ويمتد على مدار 12 سباقاً حتى 12 أبريل 2019.