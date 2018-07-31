حمدان بن راشد يشهد سباق دبي للخيول العربية الأصيلة بمضمار نيوبري

المصدر: لندن - وام

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس، سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة الـ37، الذي احتضنه مضمار نيوبري العريق في المملكة المتحدة.

حضر السباق إلى جانب سموه، الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسفير الدولة لدى المملكة المتحدة سليمان حامد سالم المزروعي، ومدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة المنظمة للسباق، ميرزا الصايغ، ونائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، المهندس شريف الحلواني، وأعضاء اللجنة المنظمة: عبدالله الأنصاري، ومسعود محمد صالح، ومحمد طه، وتوفيق الداعوق، إضافة إلى ممثلي الشركات الراعية والمساندة للحدث. وخطف «نفيس» للخيالة السلطانية العمانية الأضواء في الشوط الرئيس، وتوج بلقب «شادويل دبي إنترناشيونال ستيكس»، البالغ إجمالي جوائزه 58 ألف جنيه إسترليني، في السباق البالغ طوله 2000 متر، وتمكن من التفوق بفارق 1.5 طول، وقطع المسافة في 2:21:03 دقيقة، بقيادة الفارس أوليفر بيشلر، وإشراف المدرب تشارلز جوردين.

وتمكن «الشامي» للخيالة السلطانية العمانية من الفوز بلقب مضمار جبل علي زعبيل إنترناشيونال ستيكس للفئة الأولى، الذي شهده الشوط الرابع، البالغة مسافته 1200 متر، وإجمالي جوائزه 35 ألف جنيه إسترليني.

وقاد الفارس أوليفر بيشلر، بإشراف المدرب سعيد البادي، الجواد البطل لقطع مسافة الشوط في 1:22:94 دقيقة، بفارق 0.75 طول عن «أزار» صاحب المركز الثاني.

وفازت «جودة» لـ«ياس للسباقات»، المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب شادويل حتا إنترناشيونال ستيكس «ج 1» في الشوط الخامس، الذي بلغت مسافته 2000 متر للخيول في سن أربع سنوات فما فوق (مهرات وأفراس فقط)، ويبلغ مجموع جوائزه 35 ألف جنيه إسترليني، وحققت «جودة» فوزها بإشراف المدرب دي جيليمن، وقيادة الفارس أوليفر بيشلر، الذي قادها لقطع المسافة في 2:25:49 دقيقة.

وفي افتتاح الحفل، فاز الجواد «تقديرات»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب طيران الإمارات بريمير للتكافؤ لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه 12 ألف جنيه إسترليني، وقاد الفارس ليام جونز بإشراف المدرب فيليب كولنجتون الجواد البطل لتحقيق الفوز في زمن 1:52:77 دقيقة، وبفارق رقبة عن «رفيف» و«أنفاس»، وكلاهما لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. §وواصلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تألقها، وفازت بالشوط الثاني، برعاية سفارة الإمارات في لندن، بعدما تمكن الجواد «نو آند نو الموري» من الفوز ببطولة الشوط البالغة مسافته 2000 متر، وإجمالي جوائزه 10 آلاف جنيه إسترليني.

وفي الشوط السابع «فنادق ومنتجعات روتانا هانديكاب ستيكس»، لمسافة 2400 متر، حصدت اللقب «سليمة»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف كولنجتون، وقيادة سام هتشكوت.

وتمكن الجواد «مرسال» لبارتز أرابيانز من الفوز ببطولة الشوط الثامن والأخير، البالغة مسافته 1400 متر، على لقب سباق بنك الإمارات دبي الوطني، البالغ إجمالي جوائزه المالية 8000 جنيه إسترليني.

• تألق «نفيس» للخيالة السلطانية العمانية في الشوط الرئيس وتوج بلقب «شادويل دبي إنترناشيونال ستيكس».