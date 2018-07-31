دبا الفجيرة يخوض 4 وديات مع ألمانيا

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

أكد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، مدير الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي، أن الجهازين الفني والإداري للفريق الأول اعتمدوا عدد ونوعية المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكره الحالي المقام في ألمانيا، الذي يأتي ضمن استعداداته للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «سيخوض النواخذة أربع مباريات ودية، ثلاث منها أمام فرق أندية ألمانية قوية، بينما سيلعب أمام فريق نادي دبا الحصن الذي يعسكر في ألمانيا أيضاً»، موضحاً أن أولى المواجهات ستكون أمام فريق لايبزك الألماني يوم غدٍ، وفي السابع من أغسطس المقبل، ستكون ثانية المباريات الودية أمام ريغنسبيرغ الألماني، على أن يلتقي دبا الحصن في 11 أغسطس، ثم يختتم ودياته بمواجهة فريق نورمبيرغ في 13 من الشهر نفسه، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين بعد العودة إلى الدولة.

