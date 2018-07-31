ريان يسلم: مهمتنا ليست سهلة

المصدر: معاذ كمبال ــ العين

أكد لاعب فريق العين، ريان يسلم، أهمية الظهور المشرف لفريقه رغم الظروف التي يواجهها، كون البطولة مقررة في منتصف مرحلة الإعداد للموسم، وقال: «الجاهزية ليست مكتملة للفريق، بيد أننا سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل الدفاع عن شعار نادينا وكرة القدم الإماراتية».

وأضاف في مؤتمر صحافي: «نحترم طموحات الفريق المنافس بالتأكيد، وسندخل المباراة بمعنويات عالية سعياً لتحقيق النتيجة الإيجابية، والمدرب وضع كل الترتيبات الميدانية والخطط الفنية لملاقاة الفريق الجزائري، وأتمنى التوفيق لفريقي في المباراة».

وحول مواجهة وفاق سطيف، قال: «العين معتاد على التحديات الكبيرة دائماً، وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا لتحقيق النتيجة الإيجابية».