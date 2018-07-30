62 لاعباً من المراحل السنية في بعثة الشارقة إلى صربيا

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

غادرت بعثة نادي الشارقة للمراحل السنية لكرة القدم أمس متجهة إلى صربيا، في معسكر خارجي يستمر حتى 18 أغسطس المقبل في ظل الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، في بعثة تضم 62 لاعباً بالإضافة للأجهزة الفنية والإدارية.

من جهته أكد عضو مجلس إدارة شركة الكرة، ومشرف المراحل السنية في النادي، رئيس البعثة إلى معسكر صربيا، رضا عباس، أنه تم وضع برنامج متكامل للمعسكر تحت إشراف المدير الفني جمعة ربيع، وقال في تصريحات صحافية، إن: «تم الاتفاق على إقامة عدد من المباريات خلال المعسكر لفرق المراحل السنية تحت 12 و13 و15 و16 عاماً».

من جانب أخر، عاود الفريق الأول في نادي الشارقة أول من أمس تدريباته بعد يوم من الراحة منحها المدير الفني عبد العزيز العنبري للاعبين عقب الفوز في أولى التجارية الودية على حساب الكويتي الكويتي مساء الجمعة الماضي على هامش المعسكر الخارجي المقام حالياً في ألمانيا.