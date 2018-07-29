5 لاعبين «حائرون» في موسم الانتقالات الصيفي

المصدر: سيد مصطفى ــ دبي

يشكل عالم كرة القدم سوقاً عالمية يتنقل عبرها اللاعبون الكبار والمشاهير بين الأندية وتحديداً خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد الدوري الإماراتي جزءاً من تلك المنظومة الكروية العالمية التي تشهد روجاً كبيراً في هذه الفترة من العام، حيث سارعت الأندية المشاركة في دوري الخليج العربي إلى تدعيم صفوفها بعدد غير قليل من اللاعبين سواء المواطنون أو الأجانب، إلا أن هذه الحالة توقفت أمام خمسة لاعبين من أهم وأبرز النجوم المحليين في السنوات الأخيرة، لم تتحد حتى الآن وجهتهم على الرغم من انطلاق تحضيرات الأندية منذ مطلع شهر يوليو الجاري.

وتسلط «الإمارات اليوم» في هذا التقرير الضوء على اللاعبين الذين مازالوا بلا أندية حتى هذه الفترة.

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