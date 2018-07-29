بني ياس يجدّد ليوسف جابر موسماً إضافياً

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تجديد عقد قائد الفريق الأول وظهيره الأيسر، يوسف جابر، لمدة موسم إضافي، لمزيد من الاستقرار الفني للفريق العائد لدوري الخليج العربي.

ويبلغ يوسف جابر من العمر 33 عاماً، وبدأ مسيرته ببني ياس، ثم انتقل لصفوف شباب الأهلي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2007، ثم عاد إلى ناديه في عام 2010، ولعب للمنتخب الوطني من عام 2006، وشارك معه في الفوز ببطولة كأس الخليج الـ18 في أبوظبي للمرة الأولى في تاريخ الكرة الإماراتية.

من جانب آخر، غادر حارس مرمى الفريق، فهد الضنحاني، معسكر الفريق الخارجي، المقام حالياً بهولندا، بعد انضمامه لقائمة المنتخب الوطني الأول الذي يخوض فترة إعداده الأولى، للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الآسيوية الـ16، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير من عام 2019.