المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مغالاة

تسببت مغالاة أتلتيكو مينيرو البرازيلي في صرف نادي شباب الأهلي النظر عن التعاقد مع الإكوادوري كازاريس، إذ أكدت صحيفة «بي أو إل» البرازيلية أن مينيرو اشترط إعارة اللاعب مقابل ثمانية ملايين دولار، أو بيعه بـ16 مليون دولار.

الشحات

انتظم لاعب فريق العين، المصري حسين الشحات، في تدريبات فريقه المقامة حالياً في كرواتيا، استعداداً لمواجهة وفاق سطيف في بطولة العرب، وكان اللاعب غاب عن الفترة الأولى في معسكر سلوفينيا بسبب التأشيرة.

جولة

طالب زوار لمدينة العين من الشركة المشغلة لاستاد هزاع تنظيم جولة داخلية في الملعب، على غرار ملاعب أندية أوروبا، من أجل التعرف عن قرب على الاستاد، خصوصاً أن المنطقة المحيطة به أصبحت تتوافر على مطاعم فخمة وفندق عالمي.