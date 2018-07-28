بني ياس يتعاقد مع الهولندي جورج ليروي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تعاقدت شركة نادي بني ياس لكرة القدم مع اللاعب الهولندي جورج ليروي قادماً من صفوف فريق ملبورن الأسترالي لمدة عام قابل للتجديد.

وسبق للاعب الهولندي، والذي يلعب في مركز الهجوم والجناحين الأيمن والأيسر، تمثيل نادي اوتريخت الهولندي كما سبق له تمثيل منتخب هولندا تحت 21 عاما .

وتم إختيار اللاعب الهولندي من قبل كأفضل لاعب في الدوري الأذربيجاني مرتين كما تم إختياره كأفضل لاعب الموسم الماضي بالدوري الأسترالي حيث حقق مع فريقه بطولتي الدوري والكأس .

كما شارك في 34 مباراة مع فريقه الاسترالي في الموسم الماضي وسجل 12 هدفا وصنع 14 هدفا وشارك في دوري أبطال آسيا حيث سجل هدف وقام بصناعة ثلاث أهداف .

وليروي هو الصفقة الثانية لبني ياس من اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع الكولومبي مايكل أورتيجا .