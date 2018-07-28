إجراءات الوزن تنطلق اليوم في جولة طوكيو للجوجيتسو

المصدر: طوكيو - الإمارات اليوم

تبدأ اليوم إجراءات الوزن الرسمية للجولة الأولى من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي ستقام في صالة أوتا جيمنيزيوم في العاصمة اليابانية غداً، بمشاركة ما يقرب من 700 لاعب ولاعبة من 43 دولة حول العالم.

وسيشرف على تلك الإجرءات الحكام الذين تم اختيارهم لهذا الحدث برئاسة البرازيلي أليكس باز لتستمر ساعتين وتنتهي في السابعة مساء بتوقيت طوكيو، وذلك في الصالة نفسها التي ستستضيف المنافسات غداً، والتي تقام عليها النزالات للمرة الأولى، بما اعتبره عشاق الجوجيتسو والألعاب القتالية المختلطة مكسباً مهماً لها، كونها واحدة من أشهر الصالات بالدولة، والتي ستستضيف جانباً من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

من ناحيته، أكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، في تصريحات صحافية أن كل الترتيبات اتخذت لانطلاق البطولة، وأن عدد المشاركين فاق التوقعات لجولة طوكيو، التي كان يعتبرها الكثير من عشاق اللعبة بعيدة جغرافياً عنهم، ولذلك قررت اللجنة المنظمة للبطولة أن تغلق باب التسجيل قبل الموعد المحدد له بأسبوع كامل.