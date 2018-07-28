سالم علي من الجزيرة إلى بني ياس

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تعاقدها الرسمي مع لاعب وسط فريق الجزيرة سالم علي الحمادي، في صفقة انتقال حر لمدة عامين اعتباراً من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقّع اللاعب عقد انضمامه لبني ياس أمس، في حضور رئيس شركة كرة القدم بالنادي الدكتور سالم جريب الحارثي. وسالم علي يبلغ من العمر 25 عاماً ويجيد اللعب في مركز وسط الملعب المدافع، وسبق له المشاركة في 89 مباراة مع فريقه السابق الجزيرة في جميع المسابقات المحلية.

وسينضم اللاعب رفقة زملائه الجدد بالمعسكر الإعدادي الخارجي المقام حالياً في هولندا استعداداً للموسم الجديد، والذي يستمر حتى الـ12 من أغسطس المقبل.

من جانب آخر يؤدي بني ياس مساء اليوم مباراته الودية الثانية مع فريق فيتيسي أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي.