3 مفاجآت في قائمة المنتخب استعداداً لكأس آسيا 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن مدرب المنتخب، الإيطالي زاكيروني، أمس، القائمة الجديدة للأبيض والتي تضم 27 لاعباً، استعداداً للمعسكر الخارجي الذي سيقيمه في النمسا، من 31 يوليو الجاري إلى 19 أغسطس المقبل، استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2019، وشهدت القائمة الجديدة ثلاث مفاجآت على صعيد الاختيارات.

لكن في الوقت نفسه، لم تشهد أي جديد في القوام الرئيس للمنتخب في الفترة الأخيرة، والذي لعب به الأبيض في السنوات الماضية، من حيث الاعتماد على لاعبي العين وشباب الأهلي، حيث لايزال لهم النصيب الأكبر في القائمة، وفي التقرير التالي نلقي بالضوء على المفاجآت الثلاث بقائمة الأبيض:

1- الوجوه الجديدة

شهدت قائمة الأبيض ثلاثة وجوه جديدة تظهر لأول مرة، واعتمد عليها المدرب، فضلاً عن عدد كبير من الأسماء التي وجدت في المنتخب من قبل وهي: محمد سبيل (شباب الأهلي)، ومحمد بوسندة (العين)، وسعيد جاسم (شباب الأهلي).

2- 18 لاعباً

كان لفريق العين وشباب الأهلي النصيب الأكبر في القائمة، بوجود 18 لاعباً من الفريقين، وهم تسعة لاعبين من بطل الدوري فريق العين: خالد عيسى، ومحمد بوسندة، وعامر عبدالرحمن، وريان يسلم، وإسماعيل أحمد، ومهند العنزي، وأحمد برمان، وبندر الأحبابي ومحمد أحمد، إضافة إلى النجم عمر عبدالرحمن، الذي لم يحدد وجهته حتى الآن، وبجانبهم ثمانية لاعبين من فريق شباب الأهلي، هم: عبدالعزيز صنقور، ومحمد مرزوق، ووليد عباس، ومحمد سبيل، وماجد حسن، وإسماعيل الحمادي، وسعيد جاسم وأحمد خليل.

3- لاعب واحد

غاب عن القائمة لاعبو وصيف الدوري فريق الوحدة، وفريق النصر، اللذين وجدا بقوة بالفترة الأخيرة، واعتمد المدرب على لاعب واحد فقط من كل فريق، واللاعبان هما: محمود خميس (النصر)، ومحمد برغش (الوحدة)، ومن أبرز الأسماء غير الموجودة مدافع النصر خليفة مبارك، الذي خاض بطولة كأس الخليج الأخيرة بالكويت، وحارس الوحدة محمد الشامسي.

كما ضمت القائمة ثلاثة لاعبين من فريق الجزيرة، هم: علي خصيف، فارس جمعة، وعلي مبخوت، ومن الوصل خميس إسماعيل وعلي سالمين، وفهد الظنحاني من فريق بني ياس، وسيف راشد من فريق الشارقة.