3 مفاجآت في قائمة المنتخب الوطني استعداداً لكأس آسيا 2019

المصدر: محمد أبو إسماعيل- دبي

أعلن المدرب الإيطالي زاكيروني قائمة المنتخب الوطني استعداداً للمعسكر الخارجي الذي سيقيمه الأبيض في النمسا خلال الفترة من 31 يوليو إلى 19 أغسطس استعدادا لنهائيات كأس آسيا 2019، وشهدت القائمة التي تم اختيارها ثلاثة مفاجآت على صعيد الاختيارات.

ولكن في نفس الوقت لم تشهد القائمة أي جديد في القوام الرئيسي للمنتخب في الفترة الأخيرة والتي مثلت الإمارات في السنوات الماضية من حيث الاعتماد على لاعبي العين وشباب الأهلي، وكان لهم النصيب الأكبر في القائمة، ونلقي في التقرير التالي المفاجآت الثلاثة في قائمة الأبيض.

1- الوجوه الجديدة

شهدت قائمة الأبيض ثلاثة وجوه جديدة تظهر لأول مرة واعتمد عليها المدرب فضلاً عن عدد كبير من الأسماء التي تواجدت في المنتخب من قبل وهي، محمد سبيل من شباب الأهلي، ومحمد بوسندة من العينو سعيد جاسم من شباب الأهلي.

2- 18 لاعب

كان لفريق العين وشباب الأهلي النصيب الأكبر في القائمة بتواجد 18 لاعب من الفريقين وهم تسعة لاعبين من بطل الدوري فريق العين: خالد عيسى، محمد بوسندة، عامر عبد الرحمن، ريان يسلم، إسماعيل احمد، مهند العنزي، أحمد برمان، وبندر الاحبابي، محمد أحمد إضافة إلى اللاعب عمر عبد الرحمن، والذي لم يحدد وجهته حتى الأن، إضافة إلى ثمان لاعبين من فريق شباب الأهلي عبد العزيز صنقور، محمد مرزوق، وليد عباس، محمد سبيل، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، سعيد جاسم، أحمد خليل.

3- لاعب واحد

غاب عن القائمة لاعبي وصيف الدوري فريق الوحدة وفريق النصر واللذين تواجدوا بقوة الفترة الأخيرة واعتمد المدرب على لاعب واحد فقط من كل فريق وهما محمود خميس من النصر ومحمد برغش من الوحدة، ومن أبرز الأسماء الغير متواجدة مدافع النصر خليفة مبارك، الذي خاض بطولة كأس الخليج كاملة، وحارس الوحدة محمد الشامسي، واسماعيل مطر.

وكما ضمت القائمة ثلاثة لاعبين من فريق الجزيرة علي خصيف، فارس جمعه، وعلي مبخوت، ومن الوصل خميس إسماعيل وعلي سالمين، وفهد الظنحاني من فريق بني ياس وسيف راشد من فريق الشارقة.