68 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في جولة طوكيو للجوجيتسو

المصدر: طوكيو - الإمارات اليوم

يكتمل اليوم وصول الفرق المشاركة في الجولة الأولى من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي ستقام في صالة أوتا جيمنازيوم الشهيرة بالعاصمة اليابانية طوكيو بعد غد، وذلك بمشاركة أندية ولاعبين من 43 دولة من مختلف قارات العالم، حيث يمثل الإمارات في الحدث العالمي 68 لاعباً ولاعبة.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس بعثة الإمارات، منصور الظاهري، في تصريحات صحافية، أن البطولة تقام للعام الرابع على التوالي في العاصمة اليابانية، وتخطو خطوة جديدة على طريق النجاح من خلال الاقبال الكبير على المشاركة، والحرص على الحضور فيها باعتبارها تدخل في التصنيف العالمي السنوي المعتمد من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ناهيك بالجوائز المالية المرصودة لهذه الجولة بحد ذاتها، وهي التي تزيد على 120 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى في كل فئة.