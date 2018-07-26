استاد السلام بالقاهرة يستضيف سوبر العين والوحدة

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

أعلنت لجنة دوري المحترفين باتحاد الكرة إقامة مباراة كأس السوبر بين فريقي العين بطل دوري وكأس الخليج العربي والوحدة وصيف دوري الخليج العربي يوم السبت 25 أغسطس المقبل على استاد مدينة السلام بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور 22 ألف متفرج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة ظهر أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بمدينة زايد الرياضية بحضور نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين يوسف محمد رسول خوري والمدير الرياضي لشركة نادي العين لكرة القدم سلطان راشد الكلباني وعضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة. عبد الله جعفر السيفي

وفي بداية المؤتمر قدم يوسف محمد رسول الخوري التهاني لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم بمناسبة بداية الموسم الرياضي الجديد بانطلاقة فترة تسجيلات اللاعبين ومباراة كأس السوبر التي تسبق بداية دوري الخليج العربي يوم 30 أغسطس .

وأعرب خوري عن سعادته باستمرار التعاون بين اللجنة وشركة برزنتيشن المصرية المنظمة للمباراة ، مشيرا إلى نجاح التجربة السابقة بتنظيم مباراة كأس السوبر بالعاصمة المصرية القاهرة قبل عامين بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي ، مبيناً أنها حققت نجاحا لافتاً على كافة المستويات من الناحية التنظيمية والتسويقية وحتى على الصعيد الإعلامي ، ما شجع أكثر على تكرارها أملا في تحقيق نجاح أكبر.

وقال " إقامة مباراة السوبر خارج الدولة تخدم أهداف سامية في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية بيننا والدول الصديقة ، خاصة وأن الرياضة أصبحت جسرا للتواصل بين الشعوب وأداة لتوثيق أواصر الإخاء والمحبة بين الأشقاء ، كما تسهم مثل هذه المباريات في توسيع قاعدة المتابعين لكرة القدم الإماراتية ، وتساعد على استقطاب أعداد أكبر من عشاق كرة القدم في مصر للتعرف أكثر على دورين ، ما يشجع المقيمين من أشقائنا المصريين على متابعة مسابقاتنا المحلية مستقبلاً.

وأضاف " اختيار الشقيقة مصر لاستضافة كأس السوبر الإماراتي مجدداً ، يأتي تأكيدا على متانة العلاقات بين البلدين ، وقد سبق لدولة الإمارات العربية المتحدة أن استضافت كأس السوبر المصري ثلاث مرات من قبل ولقيت الفكرة نجاحا مبهرا خاصة على الصعيد الجماهيري ، ونحن حريصون على استمرا هذا التعاون بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد ممثل فريق العين سلطان راشد جاهزية الفريق لخوض اللقاء وحرصه على تقديم أداء جيد يعكس المستوى الحقيقي لكرة القدم الإماراتية ، متمنيا أن تخرج المباراة بصورة تليق باسم الفريقين الكبيرين، وأن تكون خير افتتاح للموسم الجديد ، كما أكد ممثل فريق الوحدة عبد الله جعفر جاهزية فريقه لأداء المباراة وحرصه على تقديم عرض كروي ممتع يليق بسمعة الكرة الإماراتية وبسمعة فريق الوحدة حامل لقب البطولة في العام الماضي ، مشيرا إلى أن إقامة المباراة على استاد السلام قد تخدم فريق الوحدة الذي سبق له اللعب على هذا الملعب من قبل ثلاث مرات ، عندما شارك ضمن فرق المجموعة الأولى لمنافسات البطولة العربية للأندية في يوليو الماضي .