النصر يدعم مشروع شاب سعودي بسبب دعوة أم

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تكفل نادي النصر بإنتاج اعلان مجاني ونشره على قنوات النادي الإعلامية بلا مقابل لشاب سعودي قام بنشر تغريده على موقع التواصل الاجتماعي، قال فيها أنه افتتح مشروع صغير وحضرت والدته إلى المحل ووقفت تدعي له واصفاً ذلك بأنه من أعظم الأشياء التي صارت له في حياته داعياً له بطول العمر.

وتفاعل المركز الإعلامي لنادي النصر مع صاحب المشروع بتوجيه دعوه له في تغريده رسمية قال فيها: "تقديراً من نادي النصر الثقافي الرياضي لزيارة والدتكم الفاضلة دعماً لمشروعكم الناشئ. يطيب لنادي النصر أن يُعلن عن دعمه لكم بإنتاج اعلان مجاني ونشره في قنوات النادي الاعلامية بلا مقابل".