خالد عبيد: النصر قادر على المنافسة في 4 بطولات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أشاد مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، بالخطوات الكبيرة التي قام بها مجلس إدارة النصر في الفترة الأخيرة، بغرض تصحيح الأمور داخل الفريق، موضحاً أن «العميد قادر على المنافسة في أربع بطولات يشارك فيها الموسم المقبل، وأنه بات يتمتع بالقدرة التي تخوله ذلك».

وتابع، لـ«الإمارات اليوم»: «قام مجلس الإدارة بعمليات تصحيحية كبيرة، بعد أن استقر على احتياجات الفريق الأول خلال الموسمين الماضيين، وأعلم جيداً أن سياسة النصر هي المنافسة على البطولات الأربع، حيث إن التركيز على بطولة واحدة قد يخسر بسببها الفريق فرصة المنافسة في أخرى قد تكون متاحة له».

وأضاف: «المطلوب الآن هو الوصول إلى الانسجام بين اللاعبين الجدد، وأعتقد أن المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش قادر على تحقيق ذلك بما يمتلك من خبرة تدريبية كبيرة، وأن اللاعبين الذين قام مجلس الإدارة بالتعاقد معهم قادرون على قيادة الفريق ثلاثة أو أربعة مواسم مقبلة».

وأوضح عبيد أن الموسم المقبل سيكون مختلفاً وصعباً جداً على كل الفرق، خصوصاً أن هناك توقفات كثيرة وضغط مباريات، وبالتالي يجب على العميد أن يكون مستعداً لهذا الموسم، بتوفير البدائل القادرة على تحقيق طموح جمهور النصر.