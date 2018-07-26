الوحدة يفتتح مبارياته الودية بلقاء الاتحاد السعودي غداً

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يختتم فريق الوحدة تدريباته، مساء اليوم، استعداداً لمواجهة الاتحاد السعودي غداً، في أولى مباريات الفريق الودية التي يؤديها العنابي خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بالنمسا. ومن المنتظر أن يمنح المدير الفني الروماني لورنت ريجيكامب الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة، للوقوف على مستواهم البدني والفني، بعد مرور أسبوعين من فترة المعسكر الذي يمتد حتى 12 أغسطس المقبل.

من جانبه، أكد إداري الفريق فهد مسعود، في تصريحات صحافية، أن إدارة النادي تسعى إلى التعاقد مع لاعب أجنبي رابع مميز، يكون إضافة للفريق في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن التأني والتمهل مهم لاختيار لاعب له وزنه ويتناسب مع رؤية الإدارة والجهاز الفني في النهوض بالفريق، ويستطيع الانسجام سريعاً مع المجموعة الموجودة من اللاعبين.

وقال: التحضيرات للموسم الجديد تسير بصورة جيدة، والروح المعنوية للاعبين عالية في معسكر الفريق في النمسا، وجميعهم حريصون على الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة بقيادة الروماني ريجيكامب، الذي يقود الفريق للموسم الثاني، في ظل خلطة مميزة من اللاعبين القدامى والأجانب والشباب.

وأشار مسعود إلى أن الفريق يتمتع باستقرار فني كبير، ولديه عدد من اللاعبين يتوقع ظهورهم بصورة جيدة، هم طارق الخديم وخليل إبراهيم ومحمد راشد، بالإضافة إلى الجدد من مواليد الدولة والمقيمين. وعلى صعيد آخر قام لاعب الفريق السابق المجري بالاس جوجاك بزيارة إلى معسكر الفريق في النمسا، أول من أمس، والتقى باللاعبين والجهاز الفني، وتمنى لهم التوفيق في الموسم الجديد، وتحقيق طموحات الجماهير.