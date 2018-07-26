الظفرة يواجه فريق الرديف ودياً قبل السفر لمعسكر ألمانيا

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

وصل فريق الظفرة لمرحلة متقدمة من الإعداد للموسم الكروي الجديد، بعد أسبوعين من التدريبات البدنية المستمرة، أعلن إثرها الجهاز الفني للفريق عن إقامة مباراة ودية داخلية مساء اليوم بين الفريقين الأول والرديف، على ملعبه بمنطقة الزعفرانة بالعاصمة أبوظبي، من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين.

وسيحصل لاعبو الفريق على يوم راحة، على أن يعودوا للتجمع مجدداً السبت المقبل، تحضيراً للسفر إلى ألمانيا الأحد، من أجل إقامة المعسكر الخارجي.

وانطلقت تحضيرات الظفرة في التاسع من يوليو الجاري، تحت قيادة المدرب الجديد، الصربي رازوفيتش، وبمشاركة الأجانب الأربعة الذين تعاقد معهم النادي، خلال فترة الانتقالات الحالية.