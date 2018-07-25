النصر ينفي التوقيع مع حبيب الفردان

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

نفى نادي النصر من خلال مركزه الإعلامي صحة الأنباء المتداولة والخاصة بتوقيع لاعب شباب الأهلي حبيب الفردان على كشوفات النصر من أجل الانتقال والعودة إلى قلعة العميد بداية من الموسم المقبل وذلك من خلال تغريده رسمية على حساب النادي على موقع تويتر.

وقال المركز الإعلامي للنادي: "لا صحة لما هو متداول حول توقيع نادي النصر الثقافي الرياضي لعقد احتراف مع اللاعب حبيب الفردان، نأمل من الجميع استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بالمركز الإعلامي التابع للنادي الذي لن يتوانى مستقبلاً في الإعلان عن أي صفقة في إطار الشفافية التي ينتهجها النادي".