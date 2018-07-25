نادي الحمرية يطلق برنامج الأسبوع الرياضي الثالث

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أقرت اللجنة المنظمة لفعاليات وأنشطة ملتقى الحمرية الصيفي الـ24، برامج الأسبوع الرياضي الترفيهي الثالث من الملتقى (البنين والبنات).

ويقام البرنامج بعد أن شهد، على مدار الأسابيع الماضية، العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والتدريبية والترفيهية، ضمن فعاليات النشاط الصيفي لمجلس الشارقة الرياضي الصيفي.

ويشهد الأسبوع الثالث لفئة البنين، من ثمانية إلى 15 عاماً، العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والتدريبية، حيث يزور منتسبو الملتقى، عالم (IMG) وكيدزانيا في دبي، إلى جانب جملة من الأنشطة الترفيهية الأخرى، كالبرامج الرياضية المتنوعة والسباحة، وبرنامج تحدي البحث عن الكنز، والملعب الصابوني، ويختتم البرنامج لهذا الأسبوع بزيارة إلى كل من متحف الشارقة للاستكشاف والمتحف العلمي وحصن الشارقة.

وبالنسبة للفتيات عن نفس الفئة العمرية، فتشمل الفعاليات، ورشا تدريبية تركز على الإبداع والتفكير، بجانب، أنشطة رياضية مثل السباحة والكاراتيه والشطرنج.