برامج رياضية وثقافية في النشاط الصيفي بنادي الثقة للمعاقين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يشهد نادي الثقة للمعاقين إقبالاً كبيراً من المشاركين من أعضاء النادي من ذوي الإعاقة، وإخوانهم من غير المعاقين، على برامج النشاط الصيفي الذي يشتمل على أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية ويستمر حتى 28 أغسطس المقبل.

يتضمن النشاط الصيفي لهذا العام برامج رياضية انطلقت بدورة للياقة البدنية لمدة أربعة أيام ثم إقامة بطولة لخماسيات كرة القدم وكرة السلة، كما تشمل على منافسات البلياردو والبيبي فوت والبلاي ستيشن وتنس الطاولة والسباحة، ويضم النشاط برامج ثقافية واجتماعية متنوعة تتمثل في المحاضرات الثقافية وأنشطة الرسم الحر والأشغال اليدوية وحفظ وتلاوة القرآن الكريم، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية والعلمية بالأماكن السياحية والأثرية بالإمارة الباسمة ويختتم النشاط بحفل تكريم للاعبين المميزين في الأنشطة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن الأنشطة التي ينظمها النادي تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالمحافظة على الشباب ورعاية النشء لشغل أوقاتهم بما هو مفيد، ويبعدهم عن مخاطر الفراغ وغرس روح العمل الجماعي، وتنمية مهاراتهم الفكرية والرياضية.