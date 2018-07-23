الظاهري: «طموحات عجمان كما هي».. البقاء في «المحترفين»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد أمين السر العام لنادي عجمان المشرف على الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الظاهري، أن هدف البرتقالي الأساسي في الموسم الجديد هو البقاء في دوري المحترفين، والمنافسة على كأس المحترفين.

وكان عجمان قد نجح الموسم الماضي في البقاء بـ«المحترفين» بعد عودته إليه عقب موسمين قضاهما في دوري الهواة، وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم»: «طموحات النادي ستبقى كما هي من دون تغييرات، سنسعى في الموسم الجديد لتأمين موقفنا في مكان آمن بمنتصف جدول الدوري، مع محاولات المنافسة على لقب كأس المحترفين التي نملك خبرات جيدة فيها، بحكم أن البرتقالي سبق له أن أحرز لقب تلك المسابقة من قبل».

وانتزع عجمان في موسم 2012/‏2013 لقب كأس المحترفين، تحت قيادة مدربه العراقي السابق، عبدالوهاب عبدالقادر، بفوزه على الجزيرة في النهائي 2/‏1، مضيفاً: «ربما لم تكن الظروف قد خدمت عجمان في الموسم الماضي خلال مشاركته في كأس المحترفين، لطبيعة البداية الصعبة التي دخل بها الفريق موسمه، لكننا جادون هذا الموسم أن نكون أفضل ظهوراً في تلك المسابقة، خصوصاً أنها ستقام من دون اللاعبين الدوليين حتى الأدوار النهائية، ما يجعل حظوظ البرتقالي مع الفرق الكبيرة حاضرة للمنافسة على اللقب».

وتوقع الظاهري أن يكون الموسم الجديد صعباً على جميع الفرق، خصوصاً في بطولة الدوري، لافتاً إلى أن عودة المسابقة إلى ما كانت عليه بوجود 14 فريقاً، لن تُسهل مهمة أي فريق، وعلى وجه الخصوص عجمان الذي سيكون أمام تحدٍّ كبير للبقاء بين المحترفين للموسم الثاني على التوالي.

وأوضح بقوله: «لو استعرضنا الفرق العائدة لدوري المحترفين، سنجد أن بني ياس والفجيرة من الفرق التي تملك خبرات اللعب مع المحترفين، الأمر الذي سيصعّب الموقف على الفرق التي تلعب تحديداً من أجل البقاء».

وبين: «شخصياً لا أرى أن هناك فارقاً كبيراً بين وجود 12 نادياً و14 نادياً هذا الموسم، فجميع الفرق قد استعدت بصورة جيدة وأبرمت صفقات على مستوى عالٍ، سواء من المواطنين أو الأجانب، وعلينا أن نتوقع أن هذا الموسم لن يكون سهلاً، ما يتطلب من اللاعبين أن يكونوا في أوج جاهزيتهم وعطائهم لتحقيق الأهداف التي نطمح إليها، والحفاظ على صورة الفريق الذي كسب من خلالها احترام الجماهير والمحللين والرياضيين كافة».

وشدد الظاهري على أن النادي كان موفقاً في حسم التعاقدات مع اللاعبين الأجانب في وقت مبكر من الموسم.

وذكر: «حالفنا التوفيق بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب من أصل أربعة، ويتبقى لنا لاعب أجنبي واحد فقط، نتمنى أن يلتحق بنا في المعسكر الخارجي المقام حالياً في المجر، لكن كان اللاعبون المواطنون والحفاظ على القوام الأساسي الأهم بالنسبة لنا، خصوصاً أن هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين قد انتهت عقودهم بنهاية الموسم الماضي، إذ نجحنا في تمديد عقود الحارس عادل الحوسني وحسن زهران، ووليد اليماحي وعبدالله مال الله وحسين عبدالرحمن، ومحمد الخديم وعلي خميس وسعود فرج، وقد تم تمديد عقودهم بسهولة تامة، خصوصاً أن الطرفين (النادي واللاعبون) كانت لديهما الرغبة في الارتباط معاً لمواسم أخرى، وهو ما نرى أنه يحقق الانسجام لفريق الكرة، مع استمرارية المدرب المصري، أيمن الرمادي، من المواسم السابقة، ما يحقق الاستقرار المطلوب ويساعد على تحقيق النتائج المرجوة».

وختم المشرف على الفريق الأول في نادي عجمان تصريحاته بالقول: «كل هذا الاستقرار ما كان ليتحقق إلا بفضل الدعم الذي يحظى به النادي من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس النادي، ولا يدخر سموهما أي دعم معنوي للنادي، وفريق الكرة على وجه التحديد، وكذلك جهود أفراد مجلس الإدارة الذين يقفون خلف الفريق منذ اليوم الأول لتجمعه، وهذا الأمر محفز جداً للجميع لمواصلة العمل بمعنويات عالية لتحقيق التطلعات التي يصبو إليها الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ليكون نادي عجمان إضافة لدوري المحترفين في كل موسم يظهر فيه، ويرضي طموح الجماهير والرياضيين في النادي».

البرتقالي يُحدد مواعيد مبارياته الودية في المجر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان تحضيراته، من خلال معسكره المقام حالياً في المجر، الذي انطلق الجمعة الماضية، إذ يتدرب الفريق بشكل يومي على فترتين، صباحاً ومساءً.

وحدد الجهاز الفني مواعيد المباريات الودية التي سيلعبها خلال معسكره، خلال أيام: 26 و29 الجاري، والأول والرابع والسابع من أغسطس المقبل، ثم يعود الفريق في اليوم التالي إلى الدولة لخوض المرحلة الثالثة من تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد.