الجزيرة يستضيف النصر السعودي في ذهاب البطولة العربية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

وافق نادي الجزيرة على طلب النصر السعودي بإقامة ذهاب دور 32 للبطولة العربية للأندية على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي يوم 13 أغسطس المقبل بدلا من استاد الأمير فيصل بن فهد ، على أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يوم 29 سبتمبر المقبل .

وجاءت موافقة الجزيرة على طلب النصر السعودي في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين.