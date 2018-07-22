اليماحي: لجنة الحكام تضع الترتيبات النهائية لإقامة معسكر ناجح لقضاة الملاعب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تضع لجنة وإدارة الحكام باتحاد الكرة الترتيبات واللمسات الأخيرة لمعسكر حكام الفريق الأول والمراحل السنية، الذي سيُقام خلال الفترة من 30 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس المقبل في مدينة ريغنسبورغ الألمانية، بمشاركة 76 حكماً، ضمن تحضيرات اللجنة للموسم الرياضي الجديد.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي، أن اللجنة فضلت إقامة معسكر واحد فقط يضم حكام الفريق الأول والمراحل السنية بدلاً من إقامة معسكرين منفصلين، ونبع قرارها من أهمية دمج الحكام الواعدين مع الحكام المحترفين لاكتساب المزيد من الخبرات خلال التدريبات والمحاضرات النظرية والعملية المشتركة بينهم، والتي ستقام خلال أيام فترة معسكر ألمانيا.

وأضاف: «المعسكر سيكون أفضل وأحسن تحضير للموسم الرياضي 2018-2019، وسيشمل مجموعة من المحاضرات الفنية التي ستُقام تحت إشراف مجموعة من المحاضرين الدوليين والإماراتيين من ذوي الخبرات التحكيمية».

وأوضح اليماحي: «برنامج الإعداد سيكون مكثفاً وعلى مراحل، خصوصاً أن مباريات الدوريات الإماراتية تشهد منافسات قوية بين فرقنا المختلفة، بالإضافة إلى المسابقات الأخرى التي ينظمها اتحاد الكرة، والمشاركات الخارجية التي سيديرها حكامنا الدوليون في دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، وتحتاج إلى جاهزية قصوى»، مشيراً إلى أن لجنة الحكام وضعت برنامجاً تدريبياً فنياً وبدنياً متكاملاً للمعسكر، سيركز خلال مرحلته الأولى على تدريبات اللياقة البدنية، ثم ستعقبها محاضرات نظرية.

وتابع رئيس لجنة الحكام: «البرنامج تم وضعه ومناقشته واعتماده من قبل خبراء التحكيم في الدولة، إضافة إلى أعضاء لجنة الحكام، ومن المتوقع أن يكون أداء حكامنا أفضل بعد هذا المعسكر، خصوصاً أن هذا المعسكر يدخل ضمن بؤرة تركيز واهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة، لتطوير الصافرة الإماراتية، كونها ركيزة رئيسة في منظومة كرة القدم بدولة الإمارات، بالإضافة إلى المحافظة على سمعة الصافرة الإماراتية المشهود لها إقليمياً وقارياً وعالمياً، خصوصاً بعد الأداء التحكيمي المتميز الذي ظهر به طاقمنا المونديالي بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن، وبمعاونة الحكمين المساعدين الدوليين محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، في مونديال روسيا».

ويغيب الطاقم التحكيمي المونديالي عن معسكر قضاة الملاعب بألمانيا، إضافة لغياب الدكتور عمار الجنيبي حكم النخبة الدولي، نتيجة لمشاركتهم في دورة للحكام تنظمها إدارة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستُعقد في توقيت إقامة المعسكر.