شعار الأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» يزيّن قميص «مان سيتي»

المصدر: شيكاغو - وام

استقطبت الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 اهتمام الآلاف من مشجعي كرة القدم في شيكاغو، خلال مباراة خاصة خاضها فريق مانشستر سيتي مع بروسيا دورتموند على ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو. وللمرة الأولى، منذ أن أصبحت «الاتحاد للطيران» الشريك الرئيس لفريق مانشستر سيتي عام 2009، استبدل شعار الناقل الوطني لدولة الإمارات على قمصان السيتي ليزين شعار الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 قمصان اللاعبين خلال اللقاء.

وتأتي هذه المبادرة الفريدة تتويجاً لأسبوع من الأنشطة والفعاليات التي جمعت لاعبي السيتي والأولمبياد الخاص والاتحاد للطيران شيكاغو، ومن ضمنها حصة تدريبية مغلقة للاعبي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى فعالية تدريبية مجتمعية شارك فيها رياضيو الأولمبياد الخاص، إلى جانب لاعبي كرة القدم الناشئين في شيكاغو.

وأشرف لاعبو الصف الأول لفريق مانشستر سيتي على حصة تدريبية شارك فيها مجموعة من ناشئي كرة القدم في شيكاغو.