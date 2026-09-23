هالاند يسخر من أشهر مشجعي مانشستر يونايتد

سخر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من أحد أشهر مشجعي الغريم المحلي مانشستر يونايتد.

جاء ذلك بعدما أوفى هالاند بوعد قطعه على نفسه بعدم حلاقة شعره حتى يحقق فريقه 5 انتصارات متتالية.

وكان المشجع فرانك إيليت قد تعهد بعدم حلاقة شعره حتى ينجح مانشستر يونايتد في الفوز بـ5 مباريات متتالية، في ظل معاناة الفريق من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

ومع استمرار النتائج المتذبذبة لمانشستر يونايتد، أصبح المشجع محط اهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهره، بعدما تحول عدم حلاقة شعره إلى تحد شخصي مرتبط بنتائج الفريق.

واستغل هالاند الموقف للسخرية من المشجع، حيث وجه إليه رسالة قصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "احلق شعرك يا رجل"، في إشارة إلى استمرار فشل مانشستر يونايتد في تحقيق سلسلة الانتصارات المطلوبة.

وتحظى قصة المشجع باهتمام كبير بين جماهير مانشستر يونايتد، خاصة أن الفريق يمر بفترة صعبة جعلت تحقيق خمسة انتصارات متتالية أمراً منتظراً بالنسبة له منذ فترة.

وتأتي سخرية هالاند في ظل التنافس التاريخي بين قطبي مدينة مانشستر، حيث يستغل لاعبو الفريقين والجماهير المناسبات المختلفة لتبادل التعليقات الساخرة، خاصة مع اختلاف نتائج الفريقين خلال السنوات الأخيرة.

ويواصل هالاند تألقه مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بينما يسعى مانشستر يونايتد إلى استعادة توازنه وتحسين نتائجه، في محاولة لإنهاء حالة الجدل المحيطة بالفريق والعودة إلى المنافسة بقوة.