العين يؤمّن على استمرار الرباعي الأجنبي استعداداً للبطولات الـ 7

المصدر: معاذ كمبال ــ العين

أمّنت إدارة شركة نادي العين لكرة القدم برئاسة غانم الهاجري على استمرار رباعي الفريق الأجنبي، الذي يضم كلاً من السويدي ماركوس بيرغ والبرازيلي كايو لوكاس والمصري حسن الشحات والياباني تسوكاسا شيوتاني، استعداداً للموسم المقبل الذي يخوض فيه الزعيم سبع بطولات، فيما لم تعلن حتى الآن مصير عدد من لاعبي الفريق الأول المنتهية عقودهم، وفي مقدمتهم قائد الفريق عمر عبدالرحمن «عموري» والمدافع إسماعيل أحمد ولاعب الوسط إبراهيما دياكيه.

ورفضت إدارة نادي العين فكرة إعارة أو بيع اللاعب المصري حسين الشحات للنادي الأهلي المصري مقابل مليون و250 ألف دولار وفقاً لما ذكرته صحيفة الدستور المصرية، التي أشارت إلى أن مدير التعاقدات بالنادي المصري محمد فضل، تواصل مع اللاعب، لكن الأخير أكد احترامه للعقد الذي يربطه بـ«الزعيم» والذي يمتد إلى ثلاثة مواسم والشرط الجزائي المقدر بـ10 ملايين يورو.

ويواصل فريق العين لكرة القدم بطل ثنائية كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي تحضيراته للموسم الجديد ضمن معسكره الخارجي، الذي يقيمه حالياً في فندق «غراند هوتيل بريميوس» في سلوفينيا، تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش وبمشاركة عدد كبير من لاعبي الفريق الأول والرديف، في وقت لم تكتمل الصفوف مع استمرار غياب «عموري» والمهاجم السويدي ماركوس بيرغ، واللاعب المصري حسين الشحات، لأسباب مختلفة.

وكان «الزعيم» بدأ معسكره الخارجي يوم الـ13 من شهر يوليو الجاري، وحسب البرنامج الذي وضعه المدرب زوران ينقسم إلى حصتين في اليوم بجانب تدريبات في صالة الجمانزيوم والسباحة، وذلك من أجل رفع مستوى لياقة اللاعبين بعد فترة الراحة الطويلة منذ نهاية الموسم الشاق الذي خاضه الفريق وحقق خلاله الثنائية التاريخية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» مجموعة من مقاطع الفيديو لتحضيرات الفريق التي أظهرت حالة النشاط وسط اللاعبين الذين يؤدون التدريبات الصباحية والمسائية بجدية وتنافس من أجل حجز مقاعدهم في التشكيلة الأساسية للمدرب زوران ماميتش، الذي يسعى لتحقيق النجاح في الموسم الثاني على التوالي، بعد أن كان الفريق قد حقق في الموسم الماضي ثنائية «كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي».

ويواجه فريق العين في الموسم الجديد ببرنامج حافل من المشاركات التي تصل لسبع منافسات، سيبدأها بالبطولة العربية للأندية التي سيواجه فيها فريق وفاق سطيف الجزائري نهاية يوليو الجاري، كما سيدشن موسمه المحلي بمباراة السوبر أمام غريمه فريق الوحدة في مصر يوم 24 أغسطس، على أن يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه في دوري الخليج العربي بلقاء فريق الإمارات خارج ملعبه يوم 31 أغسطس، بينما يدشن لقاءاته في كأس الخليج العربي بمواجهة الشارقة يوم الخامس من سبتمبر، ويفتتح الفريق سجل مشاركته الأولى في مونديال كأس العالم للأندية بمواجهة فريق ولنغتون بطل أوقيانوسيا على ملعب هزاع بن زايد يوم 12 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ مشواره مطلع العام في بطولة دوري أبطال آسيا التي ستُجرى قرعتها مطلع شهر ديسمبر، كما سيشارك فريق العين في كأس رئيس الدولة بصفته حاملاً للقب وسيتحدد هوية منافسه في دور الـ16 خلال مراسم القرعة التي ستُجرى لاحقاً.

برنامج العين الإعدادي للموسم الجديد

13 يوليو: انطلاق المعسكر الخارجي في سلوفينيا.

21 يوليو: يخوض أولى تجاربه الودية.

26 يوليو: المباراة الودية الثانية في المعسكر الخارجي.

26 يوليو: العين إلى كرواتيا لمواجهة وفاق سطيف في البطولة العربية.

31 يوليو: العين x وفاق سطيف في ذهاب البطولة العربية.

4 أغسطس: وفاق سطيف x العين في إياب البطولة العربية.

5 أغسطس: بعثة العين تعود لسلوفينيا لاستكمال المعسكر.

14 أغسطس: مباراة ودية.

15- أغسطس: موعد عودة البعثة للدولة.

صفقات العين

■تجديد عقد مدرب الفريق زوران ماميتش لموسم واحد.

■إعارة المهاجم علي عيد لصفوف دينامو زغرب الكرواتي لموسم واحد.

■تجديد الثقة بالرباعي الأجنبي «بيرغ، شيوتاني، كايو والشحات».

■انتقال المدافع فوزي فايز لصفوف فريق الشارقة.

■انتقال مهاجم الفريق يوسف أحمد لصفوف فريق الوصل.

مشاركات العين في الموسم الجديد

■ البطولة العربية للأندية. ■السوبر الإماراتي.

■دوري الخليج العربي. ■كأس الخليج العربي.

■كأس العالم للأندية. ■دوري أبطال آسيا.

■كأس رئيس الدولة.

ماركوس بيرغ.. ماكينة أهداف

تتجه الأنظار في الموسم الجديد نحو لاعب فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ، لصناعة الفارق لفريقه مجدداً بعد أن نجح في موسمه الأول في تسجيل 36 هدفاً وضعته بجوار المهاجمين الذين مروا على فريق العين، خصوصاً بعد أن سجل في دوري الخليج العربي 25 هدفاً ليتفوق بذلك على المهاجم الغاني أسامواه جيان الذي سجل في موسمه الأول 23 هدفاً.

وجاءت أهداف لاعب فريق بثنايكوس اليوناني السابق بواقع 25 هدفاً في دوري الخليج العربي، وسبعة في دوري أبطال آسيا، وثلاثة أهداف في كأس رئيس الدولة، وهدف في كأس الخليج العربي، وحصل مع الفريق على لقب هداف الدوري، كما أصبح ثاني أكثر صانع أهداف في الدوري بثماني تمريرات خلف زميله المصري حسين الشحات.

حصاد الموسم الماضي

استحق فريق العين التتويج بلقبي كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي، نظراً للمجهود الذي قدمه اللاعبون خلال المباريات وتحت إشراف المدرب الكرواتي زوران ماميتش، الذي نجح بدوره في صناعة توليفة من اللاعبين دكت حصون جميع الفريق في المنافستين ليجمع بذلك «الزعيم» بين اللقبين لأول مرة في تاريخه.

وجاء فوزه بلقب كأس رئيس الدولة بعد مشوار صعب تفوق خلاله على الظفرة والفجيرة وشباب الأهلي دبي، بينما فاز في النهائي على الوصل بصعوبة، وعلى مستوى الدوري فقد كان «الزعيم» الفريق الأجدر باللقب عطفاً على سيطرته على جميع الأرقام ومع خسارة وحيدة من الشارقة، وجمعه لـ53 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.