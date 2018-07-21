تنس الطاولة ومشاهدة الأفلام وسيلتا تسلية لاعبي شباب الأهلي في المعسكر الخارجي

المصدر: سيد مصطفى ــ دبي

كشف مدافع شباب الأهلي-دبي، مانع محمد، عن الأوقات التي يقضيها نجوم فريقه، خلال معسكره المقام حالياً في مدينة اليكانتي الإسباينية، بعيداً عن التدريبات، مشيراً إلى أن معظم اللاعبين يقضون أوقاتهم في ممارسة تنس الطاولة، أو مشاهدة الأفلام الأجنبية.

وكانت بعثة شباب الأهلي، قد وصلت إلى العاصمة الإسبانية أول من أمس لإقامة معسكر تدريبي هناك، يستمر حتى 11 من أغسطس المقبل، يلعب خلاله الفريق من أربع إلى خمس مباريات ودية.

وقال مانع محمد لـ«الإمارات اليوم»: «نتدرب على فترتين صباحاً ومساءً تحت قيادة الجهاز الفني، الذي يقوده التشيلي خوسيه سييرا، وخلال أوقات الفراغ نتجه إلى إحدى القاعات لخوض مباريات في تنس الطاولة أو مشاهدة بعض الأفلام الأجنبية». وشدّد مانع محمد على أن أجواء المعسكر منذ اليوم الأول تعد مثالية للغاية.

ووصف مدافع شباب الأهلي، المرحلة الأولى من الإعداد للموسم المقبل التي خاضها الفريق، بالمثالية للغاية سواء من حيث التدريبات أو من حيث الالتزام والروح المعنوية العالية التي تحلى بها الجميع، وقال: «وضح تصميم الجميع على الاستفادة بكل يوم من فترة الإعداد لندخل الموسم الجديد ونحن في أوج عطائنا».

وكان فريق شباب الأهلي، قد أنهى المرحلة الأولى من تحضيراته يوم الثلاثاء الماضي، حيث منح خوسيه سييرا اللاعبين راحة يوم الأربعاء قبل السفر إلى إسبانيا لبدء الفترة الثانية من مرحلة الإعداد للموسم المقبل. ووعد مانع محمد بأن يكون الموسم الجديد متميزاً لفريق شباب الأهلي، قائلاً: «نحن متفائلون بقدرة الفريق على العودة للمنافسة، وهذه العودة القوية مسؤولية كل لاعب يحمل شعار النادي، لتعويض الموسم الماضي، الذي أحاط بالفريق ظروف غاية في الصعوبة سواء من إصابات وتغييرات في الأجهزة الفنية، لكني أثق بأن الموسم الجديد سيكون مختلفاً وسنعود أقوى للمنافسة على كل الألقاب».

وحول مدى تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في التدريبات، قال مانع محمد: «وضع الجهازان الفني والطبي برنامجاً تأهيلياً خلال فترة الإعداد الأولى في دبي، رفقة مجموعة من اللاعبين العائدين من الإصابة، وجميع المؤشرات كانت إيجابية بالنسبة لي ولبقية المجموعة، وخلال معسكر إسبانيا سأشارك بشكل طبيعي في التدريبات والمباريات الودية، وأتمنى أن أكون جاهزاً بالشكل الذي يؤهلني للعودة للمباريات الرسمية بالشكل الذي كنت عليه قبل الإصابة».

وتعرض مانع محمد (28 عاماً) لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليمنى، في الموسم الماضي، خلال مباراة شباب الأهلي والإمارات، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، غاب على أثرها بقية الموسم.

وخضع اللاعب، لبرنامج تأهيلي منفرد تحت إشراف طبيب النادي مراد الغرايري، قبل أن ينتظم مع الفريق بصورة طبيعية عند بدء فترة الإعداد. وأوضح مانع محمد: «أنا متعطش بشدة للعودة إلى الملاعب بعد الفترة الطويلة التي غبت فيها بسبب الإصابة، وأود أن أشكر الإدارة والجهاز الطبي واللاعبين على دعمهم لي خلال تلك الفترة التي جعلتني أقاوم الإحباط والحزن اللذين مررت بهما بعد الإصابة».

ويُعد مانع محمد من اللاعبين الذين برزوا في مركز الظهير الأيمن مع نادي الشباب سابقاً، وحافظ على مكانه ضمن التشكيلة الأساسية لشباب الأهلي-دبي، بعد قرار الدمج، إذ كان يدفع به المدرب الروماني السابق، أولاريو كوزمين، في مركز الظهير الأيسر في بعض الأحيان قبل إصابته، للتغلب على مشكلة الغيابات التي واجهت الفريق في هذا المركز.