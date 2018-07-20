السناني: سأستمر بالنجاح في بيتي الثاني الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

وعد حارس الظفرة الجديد، خالد السناني، بتحقيق أقصى درجات النجاح مع الفريق الذي انتقل إليه، أول من أمس، لمدة ثلاث سنوات، قادماً من الجزيرة بعد مواسم ناجحة قضاها في صفوف «فخر أبوظبي»، وقدم الحارس المخضرم شكره لإدارة نادي الجزيرة على السنوات التي قضاها مدافعاً عن ألوان الفريق.

وقال السناني في رسالة للجماهير عبر حسابه في «إنستغرام»، عقب انتقاله لفريقه الجديد: «أتقدم بخالص الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن زايد، ولسمو الشيخ منصور بن زايد، وللإدارة ولاعبي فريق الجزيرة، وأعدكم بالاستمرار في النجاح الذي حققته في بيتي الأول، نادي الجزيرة، ودعواتكم لي بالتوفيق في بيتي الثاني فريق الظفرة».

ولدى السناني تجربة سابقة مع فريق الظفرة، إذ لعب في صفوفه في عام 2013 على سبيل الإعارة، كما أن لديه خبرة كبيرة مع فريق الجزيرة، أهمها المشاركة في مونديال كأس العالم للأندية، التي أقيمت نهاية العام الماضي، حينما شارك في مباراة ريال مدريد الإسباني بديلاً للحارس، علي خصيف، الذي تعرض وقتها للإصابة.

وبات لدى مدرب فريق الظفرة الجديد، الصربي فوك رازوفيتش، خيارات في خانة حراسة المرمى، بعد وصول السناني وعودة الحارس، عبدالله سلطان، من الإعارة، بجانب الحارس الشاب، زايد الحمادي، الذي تألق في الموسم الماضي، لكن الأخير ربما يغيب في الموسم المقبل بسبب التحاقه بالخدمة الوطنية.