شباب الأهلي في رسالة إلى النصر: يؤسفنا إحاطتكم علماً بأن العلاقة بين الأندية تأسست على الاحترام المتبادل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

وجه نادي شباب الأهلي رسالة عتاب شديدة إلى نادي النصر، حول «دخول النادي في مفاوضات تعاقدية مباشرة مع عدد من لاعبي النادي في مختلف المراحل»، ومؤكداً أهمية «ترسيخ ثوابت احترام الأندية، باعتبارها مؤسسات دائمة».

وقال البيان: «يؤسفنا إحاطتكم علماً بأن العلاقة بين الأندية تأسست على احترام وتبادل وجهات النظر، في إطار من الحرص على عدم التدخل في إدارة وأنظمة الأندية لبعضها، وأن ما لمسناه من تعرض واضح وصريح من بعض ممثلي ناديكم لمصالح نادي شباب الأهلي، خصوصاً الدخول في مفاوضات تعاقدية مباشرة مع العديد من لاعبي النادي في مختلف المراحل، من الفريق الأول إلى المراحل السنية، وإغراءهم بالوعود والمزايا المادية والعينية، والتي لا تستند إلى أية أسس سليمة، الأمر الذي أسفر عن زيادة القيمة التعاقدية للاعبين، وساهم في ارتفاع المصروفات المالية على النادي، مما شكل عبئاً إضافياً على الميزانية المالية، في ظل العديد من التحديات التي تواجه الأندية في الوضع الحالي، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس دبي، للحد من الزيادات المالية في مصروفات الأندية».

وتابع البيان: «حرصاً منا على حماية الأسس التاريخية، التي بنيت عليها علاقة الناديين الكبيرين، فإننا نتطلع إلى ترسيخ ثوابت احترام الأندية، باعتبارها مؤسسات دائمة، وأفرادها عابرين، والجميع يسعى لحماية حقوق مؤسسته».

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إدارية من نادي شباب الأهلي إلى نادي النصر، تشير إلى قيام الأخير بمفاوضات مع عدد من لاعبي شباب الأهلي في مختلف المراحل السنية، ما جعل هناك مزايدات في أسعار اللاعبين وكلف النادي أموالاً إضافية.

وجاءت الرسالة وفق ما هو مذكور كرد على طلب نادي النصر لخوض مبارياته في استاد شباب الأهلي فرع العوير، لكن الرسالة تحدثت عن «مفاوضات تعاقدية مباشرة مع العديد من لاعبي الفريق»، منهم اللاعب محمد مرزوق الذي انتقل من شباب الأهلي إلى النصر، وأيضاً حبيب الفردان، الذي سيعلن انتقاله في الساعات المقبلة إلى النصر قادماً أيضاً من شباب الأهلي، بعد فترة من المفاوضات بين اللاعب والناديين.