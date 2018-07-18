عجمان يبحث عن مهاجم «سوبر» استعداداً للموسم الجديد

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أكد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، خليفة الجرمن، أن اللاعب الأجنبي الرابع الذي يبحث عنه «البرتقالي» لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد سيكون مهاجماً سوبر.

وتعاقدت إدارة عجمان مع البرازيلي فاندر فييرا قادماً من الشارقة، والمغربي عادل هرماش لاعب الظفرة السابق، والنيجيري ستانلي قادماً من القادسية السعودية على سبيل الإعارة.

وقال الجرمن لـ«الإمارات اليوم»: «يتبقى لنا لاعب واحد في قائمة الأجانب نفضل أن يكون مهاجماً، ولدينا العديد من الخيارات التي ندرسها بعناية، ونريد التعاقد مع لاعب يُحقق الإضافة المطلوبة، خصوصاً أن جميع الصفقات التي تم انضمامها للبرتقالي من الأسماء البارزة التي لها تجارب ناجحة مع الأندية التي سبق أن لعبت لها، ونريد أن نحافظ على هذا المستوى من التعاقد».

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان بتحضيرات فريقه لبدء الموسم الجديد، مشدداً على أن هناك التزام وجهد ملموس من الكادر الإداري والفني واللاعبين للاستفادة بكل يوم من فترة الإعداد، ليدخل الفريق موسمه الجديد وهو في أوج الجاهزية الفنية والبدنية.

وكانت تحضيرات البرتقالي للموسم الجديد قد انطلقت في الأول من يوليو الجاري، إذ تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل تُختتم الأولى منها اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق عجمان إلى المجر غداً لبدء معسكره الخارجي هناك، الذي يستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

وسيلعب عجمان خلال معسكره الخارجي خمس مباريات ودية مع فرق من المجر، ثم يعود الفريق إلى عجمان لخوض المرحلة الثالثة والأخيرة التي سيلعب خلالها ثلاث مباريات ودية مع فرق محلية.