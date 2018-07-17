الفلاسي: لاعبو النصر جاهزون لمعسكر هولندا

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أكد المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، الدكتور حمد الفلاسي، أن مجلس إدارة الشركة تابع خلال اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2018 - 2019 التحضيرات النهائية لمعسكر الإعداد الخارجي للفريق الأول لكرة القدم، الذي سيُقام في هولندا في الفترة من 20 الجاري إلى 15 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله الفريق مباريات ودية عدة متدرجة المستوى، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

وأوضح حمد الفلاسي في تصريح صحافي: «تم الانتهاء من الفحوص الطبية الدورية للاعبين قبل التجمع الداخلي، التي تُعد مطلباً أساسياً للوقوف على الحالة البدنية والطبية للاعبين قبل بداية الموسم». وأكد الفلاسي أن المجلس استعرض خلال الاجتماع استعدادات الوحدات الإدارية بشركة النصر لكرة القدم للموسم الجديد، وقال: «اطلع المجلس على الاحتياجات الإدارية والفنية لأكاديمية كرة القدم ومدرسة الكرة، وتم تعيين الكادر المناسب بما يخدم الأهداف المستقبلية الموضوعة من قبل الشركة».

وأشاد بعمل فريق الاستقطاب خلال الفترة المنصرمة، التي عمل خلالها على تلبية احتياجات العميد من اللاعبين، إضافة إلى استقطاب مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدعيم المراحل السنية.