وسائل إعلام عراقية: بغداد تحتضن خليجي 28

قالت وسائل إعلام عراقية إن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، وافق مساء اليوم الأربعاء، على استضافة العاصمة العراقية بغداد لمنافسات بطولة خليجي 28، وذلك بعد الاتفاق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم وموافقة جميع الأطراف المعنية.

وأضافت أن البطولة ستقام خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر 2028.

وبينت أن الاتحاد العراقي لكرة القدم سيعلن لاحقاً عن الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة، فيما ستصل خلال الفترة المقبلة لجان التفتيش التابعة للاتحاد الخليجي إلى بغداد للاطلاع على جاهزية الملاعب والمنشآت الرياضية والفنادق والخدمات اللوجستية المرتبطة باستضافة الحدث.

وكان مصدر مسؤول في الاتحاد العراقي لكرة القدم كشف لـ«الإمارات اليوم» بأن العاصمة العراقية بغداد هي الأقرب لاستضافة منافسات النسخة الـ28 من بطولة «خليجي 28»، وذلك بعد المفاضلة خلال الفترة الماضية مع مدينة البصرة.

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