انطلاق تحضيرات كلباء استعداداً للموسم الجديد

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

دشن الفريق الأول بنادي اتحاد كلباء، أول من أمس، استعداده للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، تحت إشراف المدرب البرازيلي جورفان فييرا، وسيستمر الإعداد الداخلي لمدة أسبوعين قبل السفر إلى سلوفينيا للمعسكر الخارجي.

وأوضح بيان للنادي، أن الفريق سيخوض أربع مباريات في المعسكر الخارجي قبل العودة إلى الدولة يوم 18 أغسطس المقبل، وسيخوض بعدها مباراة ودية أمام دبا الفجيرة يوم 24 من الشهر نفسه بملعب كلباء، بينما سيخوض أول مبارياته الرسمية أمام الوحدة في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي 30 أغسطس، وكان اتحاد كلباء قد تعاقد مع ثلاثة محترفين أجانب، هم: الكرواتي بيروزيفتش، والروماني فلورنتين مأتي، والبرازيلي الان سانتوس، بانتظار التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع.