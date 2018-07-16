مدرب الظفرة الصربي وقع عقداً لمدة 3 سنوات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تعهد المدرب الجديد لفريق الظفرة لكرة القدم، الصربي فوك رازوفيتش، بالعمل على قيادة الفريق لتحقيق النجاح في الموسم الجديد، الذي يبدأه بمواجهة الشارقة 30 أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، مشيداً في الوقت نفسه بالصفقات التي أبرمها النادي على مستوى اللاعبين المحليين والأجانب، وفي مقدمهم الأوروغوياني نيوكولاس ميليسي.

وأكد المدرب السابق لفريق الفيصلي السعودي، خلال تقديمه لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحافي بمقر النادي بالعاصمة أبوظبي، أول من أمس، أن إيمانه بمشروع فريق الظفرة جعله لا يتردد في قبول العرض، وأنه يسعى لقيادة فريقه الجديد لتحقيق النجاح المنتظر، مستمداً في ذلك من نجاحه مع فريقه السابق فريق الفيصلي في دوري المحترفين السعودي.

وأثنى المدرب الصربي على التعاقدات التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية، مع مجموعة من اللاعبين المواطنين والأجانب، كما أشاد بالتحديد بتعاقد الظفرة مع الأوروغوياني نيوكولاس ميليسي، الذي تألق مع فريق الهلال السعودي، ووصل معه لنهائي دوري أبطال آسيا، كما حقق معه لقب الدوري في الموسم الماضي.

ووقع رازوفيتش (45 عاماً)، على عقد لمدة ثلاث سنوات، في حضور رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة صالح جذلان المزروعي، ورئيس شركة الظفرة لكرة القدم فارس مكتوم المزروعي، ونائب رئيس الشركة نادي الظفرة أحمد عمران القبيسي، وسيدشن المدرب عمله بقيادة تحضيرات الفريق ضمن المعسكر الداخلي الذي يقيمه الفريق حالياً بأبوظبي.

وبدأ المدرب الصربي فوك رازوفيتش مسيرته التدريبية عام 2005 مع فريق سريم الصربي، وعمل بعدها مساعد مدرب مع فريق بارتيزان الصربي في عام 2008، وأحرز مع الفريق لقب الدوري ثلاثة أعوام متتالية، كما تأهل مع الفريق لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات أيضاً، وانتقل رازوفيتش لاحقاً لتدريب فريق تيليوبتيك الصربي في عام 2011، ليعود بعد ذلك ويتولى تدريب بارتيزان الصربي في عام 2012 لعامين.

يذكر أن المعسكر الداخلي للفريق سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، على أن يغادر بعدها لإقامة معسكره الخارجي في ألمانيا، ليؤدي عدداً من المباريات الودية قبل العودة للدولة لاستكمال التحضيرات قبل لقاء الشارقة في الدوري.

- المعسكر الداخلي للفريق سيستمر حتى 27 الجاري.