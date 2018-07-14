تدريبات الوحدة بمعسكر النمسا تنطلق اليوم

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

يبدأ فريق الكرة بنادي الوحدة تدريباته مساء اليوم بمعسكره الخارجي بمدينة كابرين بالنمسا، استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني الروماني لورنت ريجيكامب ومساعديه.

ويشارك في التدريبات 25 لاعباً الذين سافروا مع بعثة الفريق أمس (الجمعة)، والتي ترأسها مدير الفريق عبدالباسط محمد. واللاعبون هم: إسماعيل مطر وسلطان الغافري ومحمد صالح المنهالي وسالم سلطان وراشد علي وطارق الخديم وأحمد راشد وسعيد خميس ومحمد عبدالباسط ومحمد حسن الشامسي وأحمد العكبري وسباستيان تيغالي ومراد باتنا وشانغ واو ريم وسالم عبدالله وخليل إبراهيم وخالد إبراهيم

25 لاعباً يشاركون في تدريبات الوحدة بمعسكر النمسا.

وحمدان الكمالي وناصر عبدالهادي وعبدالله يوسف وماجد عبدالله سالم وراشد عبدالله عبيد ومحمد هلال وعبدالله إسماعيل ومحمد إسماعيل، ويلتحق الثلاثي حسين عباس ومحمد راشد وعبدالله الكربي بالمعسكر الخارجي، بعد انتهاء فترة الخدمة الوطنية التي يقضونها حالياً.

ويمتد المعسكر الخارجي حتى يوم 14 أغسطس المقبل، وينقسم إلى فترتين ستكون الأولى منه لمدة أسبوعين وتخصص للإعداد البدني، ثم يحصل اللاعبون بعدها على راحة لمدة ثلاثة أيام، والثانية لمدة أسبوعين أيضاً ويتخلل هذه الفترة تدريبات المهارات والخطط التكتيكية وأداء أربع مباريات ودية، الأولى مع فريق من دوري الدرجة الأولى النمساوي، والثانية مع أحد الفرق الإيطالية، والثالثة مع أحد الفرق التركية، والرابعة مع أحد فريقي الهلال والنصر السعوديين، وسيعود الفريق إلى البلاد يوم 14 أغسطس لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويبحث الجهاز الفني إقامة عدد من المباريات الودية بعد العودة من النمسا، أو تنظيم دورة دولية ودية تضم معه ثلاثة فرق خليجية، في الوقت الذي ينتظر فيه الجهاز الفني تحديد الموعد النهائي لمباراة كأس السوبر مع العين، لبحث إذا ما كان الفريق سيكتفي بالمباريات الودية في معسكر النمسا، إذا أقيمت المباراة في الموعد المحدد لها مبدئياً يوم 23 أغسطس، أو أداء بعض المباريات الودية أو تنظيم الدورة الدولية الودية، ما لم تقم مباراة السوبر في هذا الموعد.

وينطلق الموسم الجديد للوحدة بمباراة كأس السوبر مع العين التي تحدد لها مبدئياً يوم 23 أغسطس على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، ثم لقاء اتحاد كلباء يوم 31 أغسطس في الجولة الأولى لمنافسات دوري الخليج العربي.