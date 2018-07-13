بني ياس يصعّد هدافاً فلسطينياً إلى الفريق الأول

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، بقيادة المدير الفني للفريق، الكرواتي جوريتش، عن تصعيد هداف دوري الشباب وأحد النجوم الفلسطينيين، أحمد أبوناموس، إلى الفريق الأول، تمهيداً لتسجيله في فئة اللاعبين المقيمين من مواليد الدولة.

وأبوناموس (19 عاماً) تألق في الموسم الماضي مع فريق بني ياس للشباب، وأسهم في تتويج الفريق بالفوز ببطولتَي دوري وكأس الشباب، بعد أن نجح في تسجيل 29 هدفاً في 22 مباراة لعبها مع الفريق.

ونال اللاعب إعجاب المدير الفني، جوريتش، الذي قرر ضمه إلى تدريبات الفريق، ومن المنتظر أن يشارك أبوناموس في معسكر الفريق الخارجي، الذي سيقام بهولندا يوم 20 يوليو الجاري، استعداداً للموسم الجديد.