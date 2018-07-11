اتحاد كرة القدم يطالب اللاعبين المواطنين بالتعهد للكشف عن أرصدتهم البنكية

المصدر: دبي-سيد مصطفى

طالب اتحاد الامارات لكرة القدم من اللاعبين المواطنين المسجلين في الموسم الجديد 2018-2019، بتقديم تعهد رسمي للكشف عن أرصدتهم المالية في البنوك في أي وقت عند طلب لجنة الرقابة على الأندية ذلك.

جاء ذلك على لسان رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة خلال لقائه بالصحافيين اليوم، حيث قال بن غليطة "الرقابة المالية سيتم تفعيلها بعد تسجيل اللاعبين، وأي مخالفات سيتم مواجهتها بالعقوبات".

واضاف "أي ناد عليه التزامات مالية، سيعطى فرصة قيد لاعبيه في الصيف، لكن لن يُعاد له التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية اذا لم ينهي التزاماته المالية، وحسم الملفات القضائية عليه".

من جهة آخرى، قال بن غليطة "تقرر تطبيق تقنية "الفار" في تحكيم المباريات من بداية الموسم الجديد ولا رجعة في ذلك