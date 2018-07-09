بني ياس يبدأ استعداده لدوري الخليج العربي اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس أن الفريق سيغادر، في 19 الجاري، إلى هولندا، لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 11 أغسطس المقبل، استعداداً للمشاركة في دوري الخليج العربي بكرة القدم.

الفريق سيغادر 19 الجاري إلى هولندا.

وسيبدأ الفريق تدريباته، مساء اليوم، على استاد الشامخة الجديدة، تحت قيادة المدير الفني الكرواتي، كرونوسلاف جوريتش، وتستمر التدريبات حتى موعد السفر.

ويتخلل معسكر هولندا إقامة أربع مباريات ودية، منها ثلاث مع فرق من الدرجة الثانية الهولندية، وستكون المباراة الأولى يوم 23 أو 24 يوليو مع فريق الاتفاق السعودي، والثانية يوم 28 أو 29 يوليو مع فريق فيتيسي، والثالثة يوم الرابع أو الخامس من أغسطس مع فريق دي إف إس، والرابعة والأخيرة في السابع من أغسطس مع فريق تي آي سي.

وبعد ختام المباريات الودية الأربع، ستقام دورة ودية رباعية من دور واحد، بمشاركة أندية من دوري الدرجة الأولى الهولندي، في الفترة من الثامن إلى 11 أغسطس، ولم تتحدد بعد أسماء الأندية التي ستشارك في الدورة، وجارٍ الاتفاق مع هذه الأندية بالتنسيق مع الشركة المنظمة للمعسكر الخارجي.

وبعد العودة من معسكر هولندا يوم 12 أغسطس، سيستكمل الفريق استعداداته في أبوظبي، ويبحث الجهاز الفني إقامة مباراة ودية، أو إقامة دورة ودية دولية، على استاد الشامخة الجديدة، وسيكون هذا الخيار البروفة الأخيرة قبل انطلاق مسابقة دوري الخليج العربي يوم 30 أغسطس.