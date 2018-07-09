مجلس الشارقة يطلق معسكره الصيفي للناشئين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق مجلس الشارقة الرياضي معسكره «صيف الشارقة الرياضي» تحت شعار «عطلتكم غير» في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ويستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، ويستهدف 150 منتسباً بأعمار تراوح بين سبعة و12 عاماً من الذكور والإناث. وقال المجلس، في بيان، له إن المعسكر يحتوي على مختلف البرامج، حيث حرص أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم رغبة منهم في الاستفادة الكبيرة لكل المنتسبين منه، والفعاليات المصاحبة له على كل الجوانب.

حضر تدشين المعسكر الصيفي سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي رئيس فريق عمل المعسكر، وخالد المطروشي مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعدد من المسؤولين في المجلس والأندية وأولياء الأمور، حيث بدأ المنتسبون فترة المعسكر وسط تفاعل أولياء الأمور، وتضمن هذا اليوم العديد من الفعاليات الاستعراضية والترفيهية التي تلبي رغبات جميع المشاركين، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة تنتج العطاء والإبداع.

وقال الشيخ صقر القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إنه يتم تنظيم المعسكر الصيفي في نسخته الثانية، وانطلاقاً من مفهوم الاستغلال الأمثل للعطلة الصيفية لكل المشاركين في المعسكر، بما يتماشى مع رغبة المنتسبين وطموحاتهم، حيث يتضمن المعسكر هذا العام مختلف البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية والترفيهية في إمارة الشارقة، لاستغلال أوقات الفراغ في إجازة الصيف، بما يخدم البرامج الوطنية.

وأضاف أن المعسكر أيضاً يستهدف استثمار أوقات الفراغ لدى النشء بالإمارة الباسمة، وتمكين المشاركين من ممارسة هواياتهم بشكل حر وآمن.